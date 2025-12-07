家扶歲末暖心會 棉被超人扮主角

聚焦儀式中，貴賓合力完成拼圖，強調每個人都能用關心、溫暖、力量、合作及支持成為家庭兒少的後盾。（基隆家扶中心提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆家扶中心六日於國立台灣海洋大學育樂館舉辦「基隆家扶中心二０二五年歲末祝福暖心會」，邀請扶助家庭兒少及社會各界貴賓齊聚一堂。今年活動以「人人都能成為棉被超人」為主題，象徵在寒冬中透過一份關心、一分力量，讓愛不停滾動陪伴弱勢家庭溫暖度冬。

透過聚焦儀式，貴賓合力完成拼圖，強調每個人都能用關心、溫暖、力量、合作及支持成為家庭兒少的後盾。募集的棉被及愛心物資，正是協助弱勢家庭因應寒冬、育兒與生活上迫切需求，讓家庭在困境中仍能感受支持、勇敢前行。

基隆位處東北角，冬季濕冷漫長，社工在長期服務中發現，不少弱勢家庭因經濟壓力加劇，孩子在寒冬中缺乏保暖物資。因此今年募集特別呼籲大家加入「棉被超人」行列，盼透過棉被和物資，讓兒少在冬天不再受冷。

活動中特別表揚九位自強母親：錢寶妹、陳美玲、陳麗真、朱雅雯、曾湙絜、張惠妤、林卉昀、周淑婷、謝明修，表彰她們在艱辛環境中仍堅韌不屈、努力拉拔孩子的精神。其中六十五歲的錢寶妹，是泰雅族原住民。一生面臨多次人生巨變：二女兒因病離世、丈夫於二０二０年過世，如今獨自扶養女兒及兩名外孫子女。她因心臟、腎臟等多重疾病纏身，難以從事正職工作，仍以清潔打工維持家計，努力讓孩子、孫子女在穩定環境中成長。