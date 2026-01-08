家扶老菩薩陳楊麗蓉女士仙逝 五十餘年捐款相助六百多位單親寡母改變命運

家扶老菩薩陳楊麗蓉女士（中手捧花者）五十餘年捐款相助六百多位單親寡母改變命運，因病離世令社工及眾人不捨。（記者李嘉祥攝）

▲家扶老菩薩陳楊麗蓉女士（中手捧花者）五十餘年捐款相助六百多位單親寡母改變命運，因病離世令社工及眾人不捨。（記者李嘉祥攝）

50年來捐款近1500萬幫助600多位單親媽媽的台南市寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉去年12月30日病逝，享耆壽91歲，預定1月9日上午8點半於新營福園殯儀館舉行告別式；因為自己淋過雨，所以總想為人撐把傘，陳楊麗蓉女士始終堅持「推己及人」的大愛，照亮無數單親媽媽的生命歷程，其因病離世，令受過幫助的人都感到不捨和哀傷。

陳楊麗蓉女士的一生是溫柔與剛毅的完美揉合，26歲那年她承擔起生命的重擔，在物資匱乏、社會對單親女性充滿考驗的年代沒有向命運低頭，為撫育一雙幼女投身於艱苦的屋瓦工程，不畏烈日風雨與工人一同攀上屋頂，以一雙手鋪設了遮風避雨的屋瓦，更為女兒築起了一個溫暖的家。

陳楊麗蓉女士33年前與北臺南家扶中心結緣，開始捐款幫助中心扶助的單親媽媽，並成立寒梅基金會，50餘年來節衣縮食，將辛勤所得化作甘露，每年定期捐款並與受贈寡母見面，鼓勵同樣在困境中掙扎的單親媽媽堅強面對人生，這份「無緣大慈，同體大悲」胸懷改寫了許多媽媽的命運，也被社工及受助媽媽譽為「老菩薩」。

下營區長李宗翰表示，身為下營首任民選鄉長楊益先生的女兒，但楊麗蓉從不以此自傲，反而以最平凡的姿態活出了最不凡的高度。即便在91歲的高齡，面對病痛與生命的終點，依然能笑容可掬，從容無懼。那份平靜，源自於她一生俯仰無愧、心靈充實。

黃偉哲市長說，楊麗蓉女士雖已仙逝，但其笑聲與智慧如同其親手鋪設的屋瓦，將繼續護佑著後輩，其善行更將化作永恆的光與熱，持續溫暖這個社會。

六甲區長陳啟榮感謝陳楊麗蓉女士讓大家看見了生命最高尚的模樣，也期盼更多人能分享其大愛事蹟，讓這份跨越半世紀的善念永遠流傳，持續為社會挹注愛人的正能量。