家扶聯誼餐會 向資深寄養家庭致敬

基隆家扶中心日前舉辦寄養家庭聯誼餐會，共有十戶寄養家庭與寄養童齊聚。（基隆家扶中心提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆家扶中心日前舉辦寄養家庭聯誼餐會，在家扶汐止兒少館溫馨登場，共有十戶寄養家庭與寄養童齊聚，共度專屬於寄養家庭的小小聚會。今年活動特別安排擔任寄養家庭超過十年的資深寄養家庭榮退儀式，新北市社會局兒少科劉倩如科長、家防中心許芝綺督導也親臨現場，向長期在第一線付出的寄養家庭致上最誠摯的感謝。

今年的活動最特別也最感人的一幕，是為服務超過十年的資深寄養家庭舉行榮退儀式，在榮退儀式中，兩位已超過七十五歲的資深寄養父母雖低調不願受訪，但仍分享了他們心中最真實的想法:「孩子離開時，我們心裡總是空了一塊，但知道他們往更好的地方前進，就是最值得的事。寄養不是付出多少，而是願不願意讓孩子在你家裡，被接住一次。」

基隆家扶中心自一一三年起承辦新北市寄養業務，服務範圍涵蓋汐止、金山、萬里、瑞芳、雙溪、平溪與貢寮等七星區。雖然寄養家庭的招募始終不輕鬆，但中心始終相信，在每個孩子生命的關鍵時刻，總會有家庭願意伸出手，讓孩子仍能感受到家的溫度。

近年因社會型態與家庭結構快速轉變，全國寄養家庭數量逐年下降；而寄養童多半具有早療、情緒調節或學習等特殊需求，使寄養照顧更具挑戰。然而，即便在這樣的困境中，仍有家庭默默陪伴多年，以不求回報的耐心與愛心陪伴每一個孩子，讓孩子一步步長出力量邁向希望的未來，正因為有這些家庭的存在，寄養路途雖難，但從不缺少愛。