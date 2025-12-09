家扶舞蹈才藝隊與教會舞蹈班 跳出勇氣與友誼

家扶JAY-F舞團與北埔「以馬內利教會」舞蹈班進行共學互動

花蓮家扶中心於12月6日舉辦舞蹈才藝交流活動，由新城服務處舞蹈才藝隊「JAY-F舞團」帶領位在新城鄉北埔村的「花蓮市以馬內利教會」，與教會舞蹈班進行共學與互動，總計30名兒少參與。活動透過舞蹈教學、團隊遊戲及交流對話等多元形式，促進兒少彼此認識、建立友誼，並提升團隊合作與自信心。

花蓮家扶中心主任黃梅蘭表示，家扶非常重視兒少的才藝培力與自信養成，本次活動不僅提供兒少才藝展能的平台，也促進部落社區與家扶服務間的連結，透過才藝交流讓孩子們在支持性的環境中學習、互助與成長。未來家扶也將持續推動跨領域、跨社區的才藝合作與兒少發展活動，陪伴更多孩子探索興趣、肯定自我、拓展視野。黃梅蘭更代表家扶更感謝花蓮縣政府補助經費，提供豐富的資源支持兒少培力服務，讓計畫得以順利進行與發展，受惠更多需要被幫助的家庭與兒少。

廣告 廣告

家扶與教會的孩童們「以舞會友」

家扶「舞蹈才藝隊」由長期參與課程的兒少組成，此次擔任教學角色，帶領以馬內利舞蹈班的孩子一同體驗舞蹈律動。孩子們以示範、拆解動作、分組帶領等方式完成教學任務，在實際帶領的過程中展現責任感與自我效能；參與的兒少也跟隨節奏勇敢嘗試，在音樂與肢體表達中逐漸建立信心，現場交流氣氛熱絡。

這場活動以團康遊戲破冰開始，成員們藉由認識名字與興趣互動交流，迅速拉近距離。隨後，兩團兒少分享自身的舞蹈經驗與故事，包括表演心得、克服困難的方式及舞蹈帶來的影響，促進相互理解並激發學習動機。在正式交流階段，家扶舞蹈才藝隊成員展現主動性與領導力，擔任小老師指導教會舞蹈班學習完整舞段。從音樂節奏、動作分解到四個八拍的編排練習，雙方成員合作緊密、互相鼓勵。最終順利完成共同舞作並拍攝影片留念，充分展現努力成果與熱情活力。

活動以團康遊戲破冰開始拉近彼此距離

活動尾聲，社工帶領成員們進行分享與回饋，有些成員分享自己是突破內在的害羞，並擁有站上舞台的勇氣，有些成員則是分享舞蹈內容雖難，但自己是如何堅持下去的。才藝隊成員小彣說，原來教別人跳舞也很有成就感。以馬內利舞蹈班成員小亭也分享提到，希望未來還能再次一起跳舞。」

黃梅蘭說，很多孩子在生活中也許不善於言語表達，但舞蹈給了一個自由表現的出口。看到他們不只是跳舞，也學會合作、表達自我，真的很感動。以馬內利教會傳道表示，多虧有這次的交流活動，才讓我們知道社區裡有很多為兒少服務的單位，且感謝上帝讓我們教會的孩子們能夠有管道學習喜愛的舞蹈！

練舞開始前的暖身動作不能馬虎

撰文、攝影／花蓮家扶中心