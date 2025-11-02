家扶認養相見歡 322人溫馨約會

北台南家扶安排「抓龍高手」活動，請認養人及扶助家庭組隊比賽，體驗弱勢家庭生活甘苦。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權∕柳營報導

「您好，我想要找當年我的認養人，想要當面感謝他的幫忙與鼓勵！」北台南家扶二日於柳營尖山埤渡假村舉辦「愛在家扶～認養相見歡」活動，有來自全國各地的六十九名認養人與七十八名認養童及其家人，共三百二十二人齊聚一堂進行愛的連線。

北台南家扶指出，這是一場超感人的溫馨約會，今年特別安排「抓龍高手」活動，邀請現場認養人及扶助家庭組隊比賽，手剝台南在地東山窯柴燒龍眼乾，秤重後轉換為工資，共同體驗弱勢家庭的就業困境與生活甘苦。

其中首次參加相見歡活動，也曾經為認養童的胡皓文，帶著感恩的心回到家扶成為認養人，期待可以像當年鼓勵他成長的認養人一般，也能陪伴家扶的孩子繼續茁壯。但可惜的是相見歡活動當天，皓文的認養人陳爺爺無法親自出席給予勉勵，特別請家扶社工轉達祝福卡片，期許皓文有能力就繼續做善事，讓善的循環持續滾動。

自立青年胡皓文早年因受家暴而輾轉由祖母扶養，於國小階段開始接受家扶中心的經濟扶助。他坦言小時候不能明白為何需要寫信給認養人，後來才慢慢理解係因家庭狀況需接受認養資助。出社會後他一直惦記著當年曾接受過的幫助，他今年自立後，七月份第一次回娘家，除了想尋找當年的認養人外，也期許自己成為家扶認養人，開始回饋家扶和社會。