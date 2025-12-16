家扶調查：經濟困難影響心理 弱勢兒少自覺不如人

（中央社記者吳欣紜台北16日電）家貧除了影響生活日常，連帶阻礙兒少心理健康，家扶基金會調查，有9成2弱勢兒少認為經濟困難影響自己，其中6成覺得比不上別人、更有5成憂鬱心情低落，心理情緒困擾多。

家扶基金會今天召開記者會公布童年逆境經驗研究調查，調查顯示，經濟壓力影響弱勢兒少心理狀態，也導致心理情緒困擾多。

調查指出，有9成2弱勢兒少表示家庭經濟困難對自己造成影響，9成認為跟其他家庭相比自己家收入更低，7成3感覺到家中生活開支有困難，調查也發現家庭經濟應付生活開銷感到困難的兒少，與感到困難程度較低兒少相比，心理情緒困擾程度較高。

調查顯示，經濟弱勢兒少的心理情緒困擾狀況仍面臨挑戰，其中兒少在最近一個月有63.5%覺得比不上別人、有59.7%感覺憂鬱心情低落，56.5%有過睡眠困難，讓兒少感到困擾或苦惱。

不過，調查也指出，有65.1%兒少與主要照顧者互動親密、56.8%家人讓兒少感到安全感、有78.7%與同儕和平相處、75.5%與同儕互動良好，顯見家庭及人際關係對於弱勢兒少都是重要的復原力與正向支持力量。

扶助兒少阿辰從小看著新住民母親獨力撐起家計，他理解母親的辛苦，但也會因家境無法補習跟同學成績有落差而苦惱和低落，現在想起還是會影響心情。

所幸阿辰在升國一時加入家扶的少年展力方案，在夥伴們互相鼓勵，共同完成團隊任務，一次次挑戰也培養出他的自信及領導能力，更擔任助教設計教學內容，主動帶領新進成員。

家扶基金會執行長周大堯表示，陪伴與正向經驗的累積，是孩子走出困境、培養復原力的重要力量，家扶提供營隊活動、課輔班、少年展力、青年構力等服務，致力於讓弱勢兒少在成長過程中能獲得穩定的陪伴，不僅能在面對困難時感受到支持，也讓他們透過社會資源與專業協助逐步累積正向經驗，減少對挫折與傷痛的聚焦。

周大堯說，穩定的關係與溫暖的連結，將成為孩子面對未來挑戰的底氣，期盼大家在歲末寒冬之際，攜手陪伴更多在生活困境中的兒少，讓每個孩子都能在愛與支持中迎接新的一年。（編輯：李亨山）1141216