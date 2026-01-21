家扶調查：逾3成寄養家庭盼寄養兒少與孩子作伴

（中央社記者汪淑芬台北21日電）家扶基金會今天公布一項調查，近4年超過3成寄養家庭加入寄養的動機，是希望讓寄養兒少與家中孩子作伴，成為少子化下的家庭新選擇。

家扶基金會是台灣最早推動兒少寄養服務的社福組織，今天舉行家庭招募記者會，今年期待有800戶家庭加入。

家扶基金會公布一項調查，近4年超過3成寄養家庭加入寄養服務的動機，是希望讓寄養兒少可與家庭中的孩子互動作伴，成為少子化下的家庭新選擇；根據民國113年統計，投入寄養服務家庭中，逾3成5有未成年子女。

家扶基金會執行長周大堯指出，家扶承接政府的寄養安置服務已邁入第45年，累計近5000戶寄養家庭投入照顧6萬人次兒少，今年期待有800戶家庭加入。

演員劉冠廷首次代言家扶寄養家庭招募，他提到，自己從小在大家庭長大並感受溫暖，在拍公益廣告時，當劇中小女孩說出不知道家是什麼，讓他很震撼；聽完寄養家庭的故事讓他感到一股熱血，得知許多寄養家庭的無私奉獻，也令他佩服。

劉冠廷表示，很榮幸能擔任寄養家庭招募代言人，希望在大家心中埋下一顆種子，有一天能「打開家門讓愛住進來」。

來自台南的陳瑞成在科技業工作，有3名子女，他與太太在不到30歲時就成為寄養爸媽，至今擔任寄養家庭18年，照顧過13名兒少。陳瑞成說，當時女兒跟他們提議當寄養家庭，除了可幫忙照顧需要照顧的兒少，還可有更多時間陪伴家人。

陳瑞成表示，雖然他的太太是寄養孩子的主要照顧者，但全家都很疼愛寄養孩子，且他的爺爺和伯父就住在隔壁，也會一起幫忙，串起寄養家庭的凝聚力。

陳瑞成坦言，每個孩子的個性都不一樣，有些在他下班後會幫他搥背，感到很貼心；曾照顧過的一對姐妹也與他的女兒感情很好，後來出養到美國時，女兒還流淚。

寄養媽媽陳寶惠是在2002年受親戚感召，加入北台中寄養家庭行列，至今照顧過26名兒少。陳寶惠表示，雖然先生在外地工作，但有家族的陪伴支持，讓她除了自己3個小孩，還能照顧寄養孩子，且寄養孩子就是家中一份子，她都一視同仁對待。

陳寶惠的大女兒闕睿伶說，她從小與來家中寄養的孩子一起生活、玩耍，從不覺得他們與自己有何不同，而且家中孩子有的東西，媽媽一定也會為寄養兒童準備，因為有許多快樂回憶，將來也想成為寄養家庭。

陳寶惠曾照顧的小螢也出席記者會，小螢提到，自己較孤僻，但她非常感謝寄養媽媽的耐心照顧、寄養家庭的姐姐陪她上學，讓她能夠被理解，內心感到溫暖，也是讓她至今能自立生活的重要養分。

家扶基金會公布的寄養家庭資格，必須年滿25歲、具國民義務教育以上學歷、有穩定收入、家中有適當空間。招募專線0800-07-8585，或網站https://fostercare.ccf.org.tw/。（編輯：張雅淨）1150121