家扶75周年表揚1.3萬認養人 9旬認養人與認養童相隔40年溫馨重逢
家扶基金會今於東海大學舉辦「2025全國認養人表揚大會」，今年共有1萬2984位長期投入認養的貴人獲得表揚，典禮中最受觸目的，是94歲的莊秀緩奶奶與女兒何咨諭投入認養40年的感人故事，以及莊奶奶與第一位認養童佘瓊珠相隔40年的溫馨重逢。家扶也分享最新成果，全台已有14.2萬名認養人、扶助逾11萬名弱勢兒少，盼更多「提燈人」加入，讓愛的力量持續延續。
家扶基金會今天在東海大學中正紀念堂舉行「2025全國認養人表揚大會」，正逢家扶75周年，以「家扶75 攜手幸福」為主題，邀請全國認養人與企業代表齊聚，一起見證跨越世代的愛心傳承。今年共有1萬2984位長期投入認養的貴人獲得表揚，成為家扶75周年最珍貴、最動人的祝福。
活動由雲林家扶中心的「幻藤戰鼓隊」開場，象徵愛與力量的延續，台中市社會局副局長林資芮等人場感謝所有認養人多年來的付出。家扶董事長劉邦富表示，每位認養人都是孩子生命中的「提燈人」，讓家扶能持續守護弱勢兒少，未來也會以兒權及SDGs為目標，提供更全方位的服務。
典禮最令人動容的故事，來自今年94歲的莊秀緩奶奶。她自40年前開始認養弱勢兒少，因為自己在戰亂中失去母親、童年困苦，所以更希望給別的孩子力量。她的女兒何咨諭從年輕時就跟著一起認養，即使歷經兩次重大疾病仍未中斷行善，母女同行四十載，被稱為真正的「愛的接力」。
更驚喜的是，莊奶奶當年認養的第一位孩子佘瓊珠，也特地返鄉到場致謝。兩人相隔40年的重逢，讓現場許多人紅了眼眶。佘瓊珠說，莊奶奶就像她生命中的第2位母親，從學業到生活，都給她最溫暖的支持；而莊奶奶則把她視為家中的一份子，情誼長達數10年不曾淡去。活動最後，莊奶奶現任認養童「小蕾」也上台獻花，象徵愛的火炬從一代傳到下一代，持續照亮更多孩子的未來。
截至今天全台已有超過14.2萬名認養人、共同扶助超過11萬名國內外兒童。家扶表示，期盼未來能有更多人加入認養行列，一起成為孩子生命中的提燈人，讓愛與希望永不熄滅。
