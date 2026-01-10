家族事業月薪遭嫌！媽突給鉅額年終網羨：缺人嗎？

生活中心／翁莉婷報導



現今物價高漲的世代唯獨薪水漲很慢，許多人一睜眼就要面對接連而來的花費，從房租、伙食、交通和給爸媽的孝親費，一點一滴被榨乾錢包月薪都快不夠花，想額外存錢只能靠省吃儉用過日子。近日1名網友在社群分享自己的工作經歷，她透露回傳產家族事業上班快1年了，每天都在痛苦煎熬中度過，每個月家人也只給3.6萬，繳車貸後完全不夠花。貼文曝光瞬間引發討論。





1名網友認為在家族產業上班月薪只拿3.6萬繳完車貸剛好，後面媽媽「1句話」讓她瞬間改變心意。（示意圖／翻攝畫面）

「薪水不漲物價高」是目前許多上班族普遍困境，通貨膨脹速度大於薪資成長加上產業結構問題和生活成本飆升，導致「體感貧窮」並出現「窮忙、躺平族」等現象。日前1位網友在Threads分享「回傳產家族事業上班將近一年了，每天都在痛苦煎熬中度過，一直不適應想回本業上班」。此外，她還透露家人每個月只給3.6萬繳完車貸剛剛好，後面和家人反應，媽媽竟意外答應給「年終200萬」，原PO算下來「年收入破240萬」更幽默表示「家裡好像不累了」。





大部分網友都羨慕原PO的家境。（圖／翻攝自Threads）





貼文曝光後，不少網友留言回覆「我也在家裡上班快20年沒領過薪水，因為相信我媽說店會給我的謊話」、「有3.6萬不錯了，我爸一個月只給3萬薪水」、「這個頻道是給她們二代玩的，牛馬們趕緊睡，六點半要起床了」、「有缺人嗎？想報名」、「這一篇是富二代專屬」。

