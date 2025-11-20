家族企業失速或突圍 就看這三大選擇

【記者柯安聰台北報導】台灣董事學會於19日舉辦「第十四屆華人家族企業年度論壇」，以「時代轉型下的三個選項」為主題，並同步發布〈2025 華人家族企業關鍵報告〉。論壇聚焦台灣家族企業在世代交替、產業轉型與治理重塑下所面臨的結構性挑戰，並提出跨世代共治的具體解方。



台灣董事學會發起人蔡鴻青博士（圖）指出，經歷 2023關鍵「死亡交叉年」後，台灣家族企業開始大幅落後，現今正面臨三大警訊：第一，家族企業市值占比10年間從64%掉到32%，直接「腰斬一半」；第二，成長速度僅為市場的1/2；第三，在股東總報酬分析中，有43%共522家家族企業股價與股利皆落後市場。他強調：「這不是產業問題，而是是否選對領導人的問題，對的領導決定了企業能否穿越下一個10年。」





廣告 廣告





他指出，老中青三代面臨的挑戰完全不同，接班不是一個標準答案而是多元路徑。「做自己」在外創業或經營家族辦公室、「加入董事會」參與治理決策、「進入公司」上陣領導都是選項，關鍵在家族能否形成共識並行動。



報告也揭示另一項驚人數據：對的領導人帶領的家族企業，與沒有作為的家族企業，10年市值差距達5倍、淨利差距更達9倍。他提醒，接班是『找解方』的過程，老闆不要只『坐著聽』，要『起而行』。上一代、下一代與專業經理人必須跳三人探戈，共同打造現代化治理架構。



台灣董事學會推出亞洲第1個家族專家榜——「家族影響力百大」（Impact 100），現已邁入第三屆，致力打造台灣最大、最完整的家族企業「專家生態圈」。目的在增加透明度、提升服務水準，協助家族在對的問題上找到對的專家。



第1場高峰座談「關鍵時刻：家族使命的延續與重塑」，邀請北、中、南三大指標家族的新世代成員——正崴精密、帝寶工業與台南紡織——以「帶領、參與、守護」三條路徑分享世代交棒的實務經驗。宏碁創辦人施振榮亦以過來人視角，分享超越有形資產的傳承隱形價值。



擁有40年歷史的正崴精密集團特助，同時也是星科國際董事長郭守富從新創與子公司切入，帶領集團以AI進行現代化突破，現場展示的巡檢機器狗，凸顯其對企業帶來的正向循環。帝寶工業為汽車零件隱形冠軍，擁有董事與特助雙重角色的許智博，與創辦人及團隊並肩作戰，「苦的金湯匙」是他的註解，憑藉頻繁出差與無數次碰壁，終敲開歐洲千萬超跑訂單大門。









台南紡織四代侯郁琳，帶著全球化視野回歸；直指自己作為世代溝通和思維融合橋梁，她在既有的集團基礎下進行創業，將創新多樣化導回母企業。施振榮則強調，傳承應側重於「人、人脈、理念與文化」，並分享自身在榮退的同時，避免老臣阻礙公司發展的經歷。



第二場高峰座談「成功接班的多元途徑」，由法律、資產規劃與國際財富管理三領域的專家共同解析，提出制度化治理的關鍵。



萬國法律事務所資深合夥律師黃帥升以股權、章程與董事會設計切入，提醒家族若未及早建立制度，將產生可觀的爭議成本。中國信託家族辦公室服務副總經理周剛毅指出，接班常卡在「短期解決問題」，唯有整合稅務、信託、資產、權利安排以及家族辦公室，才能避免策略落空。



LGT 皇家銀行全球家族財富規劃與策略副主席林彬彬帶來國際家族經驗，分享所有者角色定位、治理結構與家族辦公室如何共同促成跨世代協作。3位專家共同點出：家族傳承應遵循「家族治理、董事會治理、經營團隊接班」三步曲，先安內再攘外。（自立電子報2025/11/20）