家族企業惹議張勝德稱抹黑 陳琬惠建議廠商縣府主動說明 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣議會議長張勝德欲爭取中國國民黨提名參選宜蘭縣長，卻在今（27）日遭質疑其家族承包縣轄多項工程且低價搶標等爭議。對此，民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠指出，每一位有志參選縣長者，都須將過往接受選民檢驗，預算追加為辦理採購過程常見狀況，是否有不合理甚或違法，應提出具體證據才有辦法認定；她也說，若外界有疑義，建議得標廠商及縣府可主動說明工程辦理與預算追加過程，讓縣民能清楚了解。

據媒體揭露指出，張勝德家族轄下有俊貿建設及俊貿營造，長年承攬宜蘭公共工程，俊貿營造自2013年至2025年間承包縣內工程近60億，由於議會掌握刪減預算權力，且張勝德又掌握議長職務，不免引發未利益迴避質疑。再者，俊貿營造近年承攬宜蘭多項重大公共工程，全數發生變更設計並追加預算合計約2.48億，遭質疑不斷追加預算。

「公司可接受外界檢視，一切合乎法定程序，呼籲外界勿惡意攻擊，捕風捉影！」張勝德駁斥，工程標案不論是有利標或最低標，公司皆是經由精算成本後透過程序與多家廠商競標，所有標案符合政府採購程序。

張勝德強調，無法接受這種惡意攻擊，呼籲選舉應回歸到政見發表，而非利用不實爆料傷害努力經營的地方廠商。他重申，公部門採購案並非私下運作可得，所有過程公開透明、受法規規範，公司願意接受各界檢視，對外界抹黑「深表遺憾」。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳表示，當事人面對質疑時可以說明清楚，同時他也希望國民黨面對初選和宜蘭縣長的選舉，不論是誰出線，都應該都要是能夠經得起考驗，並且是一位清廉，以宜蘭縣民利益為優先，一起為宜蘭好，才是最重要的。

照片來源：張勝德臉書

