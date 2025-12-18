家族企業爆內鬼！肖貪女會計A走1.9億還逃漏稅 北檢怒求刑12年
女子吳麗卿自1997年在家族企業佶城鬆緊帶工廠擔任會計，但她卻罔顧信任，成立7家公司行號製造假交易，侵占佶城公司逾1.9億元，逃漏稅935萬多元，再用作假帳，透過提領現金、轉匯人頭戶、轉定存外幣帳戶等方式洗錢，犯罪時間長達14年；台北地檢署獲報後發動搜索約談，聲押吳麗卿獲准，18日依《刑法》業務侵占罪起訴吳、她的丈夫曾燕鵬以及人頭公司負責人等8名被告。
吳麗卿在夫家家族企業佶城公司擔任會計，背負家族信任，全權負責出納、會計工作，公司的印鑑全由她管理、使用，但吳女卻不懷好意，聯合丈夫曾燕鵬、記帳士黃淑英，找人頭成立「佶合利」、「耿祥商行」、「佶聯利公司」、「如衣公司」、「耿祥公司」、「昱宸公司」、「曜越」7家公司行號進行假交易，侵占公司1億9376萬9188元。
吳女為掩飾犯行，利用這7家人頭公司製造不實發票，藉以向稅捐機關行使，以此詐術逃漏營業稅935萬7036元。
此案之所以曝光，是因為曾燕鵬與弟弟曾燕麟在公司經營問題上產生分歧，雙方翻臉互告民刑事告訴，曾燕麟發現公司帳目怪怪的，向調查局揭發兄嫂犯行。
台北地檢署偵結，依《刑法》業務侵占、行使業務上登載不實文書、洗錢等罪起訴吳麗卿、曾燕鵬、黃淑英以及人頭公司負責人一共8名被告，北檢除了建請法院依法沒收犯罪所得外，並請審酌吳麗卿在此案居於主導地位、犯罪所得高達上億元，造成公司鉅額損害，且犯後猶飾詞狡辯、不知悔改，合併量處應執行有期徒刑12年以上。
