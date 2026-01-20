家族企業遭指污染慣犯...台肥新總座爭議不斷 國民黨轟：賴政府只看背景、不看專業

農會總幹事三級跳空降台肥總座，陳右欣遭質疑政治酬庸。 圖：取自臉書

[Newtalk新聞] 台肥新總座陳右欣爭議不斷，除了遭批空降之外，其家族「欣農」系列企業也被指是污染慣犯。對此，國民黨今（20）日於臉書發文，痛批民進黨政府在公股事業人事安排上再度出現「政治酬庸」爭議，直指原應以農業專業為導向的台灣肥料公司，卻因新任總經理陳右欣的人事案，引發一連串爭議事件，質疑賴清德政府「專業不重要，背景才是王道」，要求立即中止相關任命。

國民黨指出，陳右欣過往曾任台南柳營區農會總幹事，卻被媒體揭露，曾捲入前南榮科技大學校長黃甫九天販售假學歷案，並涉嫌「購買假學歷」，企圖取得英培爾大學博士學位，至今未對外界質疑正面回應，相關爭議至今未釐清，已引發社會高度質疑其誠信與專業操守。

國民黨進一步指出，媒體亦揭露陳右欣夫家所經營的「欣農好肥料公司」，曾違法於柳營農地濫倒大量汙泥，造成農地污染，該公司負責人、亦即陳右欣的婆婆陳佳琪，更因此遭法院判刑。國民黨質疑，陳右欣在擔任柳營農會總幹事期間，亦曾在夫家公司擔任要職，是否知情、是否涉及掩護行為，絕非一句「與我無關」即可切割。

國民黨並指出，過去曾有前例可循。曾任雲林縣政府農業處長、後出任台灣金聯董事長的呂政璋，因家族掏空案爭議，上任僅三天即黯然下台。相較之下，陳右欣家族企業涉及環保犯罪、破壞農地，卻仍被任命為與農業高度相關的台肥公司總經理，爭議性「有過之而無不及」。

國民黨強調，公股事業不應成為民進黨派系分贓的「聚寶盆」，呼籲賴政府立即中止政治酬庸，勿讓台肥淪為「綠肥」，更不應在政治操作下，犧牲農民權益與公共利益。

