家族傳承》不再複製父執輩路線 新世代如何中找出自己的角色？

在世代交替與全球產業劇烈變動的時刻，台灣家族企業的新世代正站在最關鍵的轉折點，他們既背負上一代的期待，又必須回應科技、AI、永續與全球競爭的壓力。在台灣董事學會舉辦的「第十四屆華人家族企業年度論壇」中，邀請正崴精密郭守富、帝寶工業許智博、台南紡織侯郁琳，三位分別是北、中、南的新生代代表，以「帶領、參與、守護」三條不同路徑，展現新世代在時代轉型中的位置與樣貌。

AI 時代的領路人：從新創切入、扛下企業轉型

來自北部、年僅20多歲就投入正崴精密的郭守富，被視為最具新科技基因的二代。他以新創公司與集團子公司為切入口，將 AI、機器人與自動化導入集團，使傳統製造鏈找到新的成長曲線。

郭守富回到家族企業的第一天，就被安排到海外建廠，找地、住宿舍、接客戶，樣樣自己來。他坦言，身為獨子，背後既有期待也有壓力，「老臣、資源、家族之間的平衡，是每個新世代第一堂必修課。」而面對AI浪潮，他選擇站在浪頭上、把技術帶回家族，成為集團現代化的推手。

正崴現場展示的巡檢機器狗也成為論壇亮點，象徵新世代不是只接棒，而是要帶領企業跳向下一個時代。

用腳走出來的路：在全球商戰中證明自己

中部帝寶工業的許智博，則以「實戰派」著稱。身為三兄弟中的老三，他沒有從董事會開始，而是從最辛苦的業務線切入，一年12個月，他有6個月都在海外跑客戶。

為了敲開第一家高階汽車品牌的大門，許智博不斷被拒絕，又不斷調整提案。他說：「我選擇用結果來說服大家，而不是用身分。」最後換來歐洲千萬級超跑訂單，也換來董事會願意讓下一代更全面參與的信任。他的路徑代表台灣許多家族二代的狀況，不是生來就接班，而是靠自己在戰場上證明能扛起責任。

成為橋梁、不是影子：用新視角守護家族企業

南部台南紡織的侯郁琳走的是另一條路。她不是直接「進公司」，而是先透過外部創業、品牌經營與跨國視野，逐步累積自己的能力，再將新觀念帶回企業。

侯郁琳說，兩代人之間的差異很大，不只是年齡，更是教育背景、世界觀與工作方式的不同。「我必須找到自己的舞台，而不是成為上一代的影子。」她將外部創業的經驗、人脈、國際觀帶回集團，用「守護者」的角色為企業引入新的可能性。

她的路徑代表了新世代的另一種選項，接班不是一定要進公司，而是以自己的方式與能力，成為家族與世界之間的橋梁。

代代不同、使命不同 新世代要找到的是「角色」不是「位置」

宏碁創辦人施振榮在論壇中以過來人身分提醒，時代變化越快，新世代角色越重要。他說：「企業家族不是某個人的企業，而是理念、文化與使命的集合體。代代有不同任務，但都要懂得一起協作。」

這段談話呼應三位新世代的共同心聲，有人領導企業跳向未來、有人從前線打仗證明價值、有人從外部帶回新的世界觀。而他們的共同點是，都在時代變動中找到與家族協同行走的位置，不論是帶領、參與或守護，只要家族能形成共識並給予舞台，下一代都能在正確的位置上創造新的成長。