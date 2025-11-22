家族傳承》台灣家族企業市值10年腰斬 下一代接班恐陷三輸局面
台灣家族企業正在經歷前所未見的大退潮。根據台灣董事學會發表的《華人家族企業關鍵報告2025》，近十年來，台灣家族企業市值占比從64％大幅下滑至32％。台灣董事學會發起人蔡鴻青直言，2023年甚至出現家族企業與台股大盤的「死亡交叉」，象徵台灣家族企業正式走入結構性衰退期，「如果下一代仍沿用舊方法接班，家族、企業、股東將一同陷入三輸局面。」
家族市值十年腰斬 2023成死亡交叉年
蔡鴻青指出，從2012年至2025年，家族企業家數雖從1,091家增至1,215家，看似「量」變大了，但真正的關鍵在「質」。根據資料顯示，家族企業市值在2012年占台股市值64％，如今只剩32％，十年間直接腰斬。相較之下，台股大盤從7,700點一路攀升突破28,000點，創下歷史新高。
「表面上家族企業還在增長，實際卻是遠遠落後市場。」蔡鴻青說，若扣除台股整體漲幅，市場總市值成長3.5倍，但家族企業實質只成長1.7倍，等於「名目成長、實質倒退」。
他特別點出 2023 年的曲線交叉，「那一年家族企業市值占比正式被大盤的成長速度超越，是14年來第一次，也是不可逆的死亡交叉。從此之後，家族企業的存在感只會愈來愈薄。」
外部瘋狗浪 × 內部股權瓦解 家族體質急速空洞化
家族企業為何落後？蔡鴻青把原因分成三類：「外部瘋狗浪、內部去家族化、下一棒未定論」，三股力量同時壓頂。
首先是外部環境的「瘋狗浪式衝擊」，面對地緣政治、AI革命、中美衝突、產業鏈重組等黑天鵝事件，對資本密集、世代更替緩慢的家族企業衝擊尤大。「這十年的變動速度，是上一代未曾見過的規模，只靠過往成功經驗已無法應付。」
第二項是股權快速瓦解。蔡鴻青直言，台灣家族普遍多子多孫，股權自然分散，加上近年稅制、繼承與流動性壓力，且台灣家族文化特有的「表面沒意見、心裡一堆意見」更讓共識難以形成，「當家族不能形成一把槍、股權無法集中，企業自然無法在市場競爭中站穩。」
第三項則是最棘手的「下一棒未定論」，當家族成員多、角色模糊、興趣與能力不一致，多數家族無法清楚回答：下一代誰要接？如何接？接到什麼位置？
老家族集體失速 八成績效落後市場
蔡鴻青還揭露更令人震驚的數據，在1,219家家族企業中，高達43％落在五年總股東報酬（TSR）最弱的「第三象限」，而其中八成都屬於「企業成立超過60年的老家族」。
「不是傳統產業不行，而是治理機制、接班方式沒有跟著市場變。」他表示，老家族近五年TSR僅0.86倍，不僅落後台股，更落後年輕家族與非家族企業，這不只反映企業落後，也象徵家族內部共治混亂，當意見越來越多，決策越來越慢，企業越來越保守。
選錯領導人代價九倍 家族企業站在十字路口
報告更點出「選人的重要性」，若家族企業落入第三象限，十年平均市值成長只有1.4倍，但第一象限的贏家成長4.1倍，淨利更差距九倍。蔡鴻青說：「領導者選擇比產業重要、比景氣重要。你選對人，企業十年後站在制高點；選錯人，十年後就會被市場遺忘。」
他強調，家族企業現在正正被迫面對關鍵抉擇，延續舊模式只會讓企業在結構轉變中逐漸邊緣化；唯有調整治理機制、整合家族力量並強化決策流程，才能走出下一階段的發展道路。
三選項接班論：家族不一定要接，公司可以永續
蔡鴻青對於企業接班提出三個選項：第一是價值守護者（Guardian）：守住家族精神、資本與長期價值，不必進公司；第二是決策參與者（Participant）：在董事會磨練、參與治理，不一定管理事業；第三是企業領導者（Leader）：真正帶領企業轉型，走向AI、國際化、數位化。
而第四選項則是「不選」，也就是延續過去做法、維持現狀，「這條路的結果，就是成為市場的輸家。」蔡鴻青強調：「企業可以永續，但家族不必永續在經營權上，家族只要把治理做好，把賦權給對的人，企業就能繼續往前走。」
下一代不只是接班，而是重新定義家族的角色
家族企業從台灣經濟發展初期，一路在台股市場占據主導地位，但資料顯示，台灣家族已經面臨世代轉折點，不再能以過去的傳統治理，應付全球化與AI革命的速度。
蔡鴻青提醒：「這不是上一代的錯，也不是下一代的問題，而是整個時代的改變。」台灣家族企業是否會在未來十年再度迎來新一波榮景，端看業者如何作出新的選擇，不再讓家族、企業與股東一同陷入三輸局面。
