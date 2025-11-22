家族傳承》家族企業接班不再只有一條路 專家揭成功傳承三大關鍵

在家族企業世代交替的關鍵時刻，接班不再是「把位子留給孩子」的單一路徑，而是涉及治理、法律、財管與跨代溝通的全方位工程。台灣董事學會協會舉辦「成功接班的多元途徑」高峰座談，邀請LGT皇家銀行亞太區執行董事林彬彬、萬國法律事務所資深合夥人黃帥升、中信家族辦公室副總經理周剛毅，集結國際財管、法律、家族辦公室領域的三位專家，共同探討家族傳承成敗的三大關鍵：治理架構、法律工具、跨代溝通。

座談一開始，主持人張明輝就直言，在多房、多支家族結構普遍的台灣，如果沒有共識，家族企業很容易在股權分散中失去控制權。他強調，傳承必須從族治理、董事會治理、接班團隊的養成三件事著手，任何一步缺席，都可能讓企業在關鍵時刻失速。

一、工具有了，但共識沒有——法律架構只能解決「表面問題」

對家族企業而言，股權是穩定經營權的基礎，但法律專家黃帥升提醒，「工具再多，都不能取代治理。」

黃帥升指出，台灣許多家族企業最大的風險不是獲利能力，而是「經營權的不穩定」，大量案例顯示，只要家族內股權分散、溝通不足，就可能讓外部勢力趁虛而入。他舉例，董事會對立、派系分裂、創辦人高齡卻未立清楚權限安排，甚至可能出現「被申請監護」而喪失控制力的情況。

他強調，常用的治理工具如股東協議、表決權拘束、家族信託、閉鎖性公司、特別股等，雖然能減緩股權外流或決策混亂，但真正難題在於「家族成員角色不同、利益不同」，必須透過制度化溝通凝聚共識。「家族治理，不只是把股票放在保險箱裡，更要讓每個人知道自己是誰、該做什麼。」

二、股權不整齊、接班延遲——家族辦公室揭真實案例警訊

中信家族辦公室副總經理周剛毅分享，家族企業最常遇到的兩個問題是：「不了解工具、不知道怎麼挑接班人。」他以實際案例指出，一名86歲的企業主因多年遲遲未移轉股權，導致下一代持股從60％一路被稀釋到只剩10％，最終不得不與外部勢力合作，甚至被迫放棄經營控制權。這種案例在台灣並不少見。

周剛毅提醒，台灣接班世代普遍「晚熟」，下一代晚出社會、晚結婚、晚進企業，導致接班時間比上一代更晚，「創辦人再不提前布局，時間會比他們想得更快。」

他強調，穩定傳承必須靠三大工具配合：一、家族信託：避免股權外流、避免兄弟姊妹各自出售持股。二、閉鎖性公司：防止股權被外部收購，確保家族控股穩定。三、家族辦公室：協助跨國資產、稅務、投資與治理整合。

但周剛毅也提醒，工具不是目的，真正目的是「讓家族能做出一致決策」。

三、國際觀點：真正的接班能力不是管理，是溝通

擁有超過30年家族企業傳承經驗的林彬彬則指出，亞洲家族企業最大困難不是法律或財務，而是「不敢談、不會談」，「很多創辦人一輩子都活在『生存模式』，他們很難想像自己不在時的世界，所以抗拒談接班。」

他分享歐洲家族的治理經驗，成功的家族普遍將核心資產放入法人架構，以專業董事會負責公司營運，家族成員不會因血緣自動獲得要職，而是透過長期培訓與評估。

林彬彬特別強調跨代溝通的重要性，「第二、三代對家族企業往往同時『愛』與『矛盾』，他們不一定想進公司，也可能想開創自己的事業。因此接班不能只有一種角色，而要提供多元選擇。」他認為，接班不是逼下一代進公司，而是協助他找到能為家族貢獻的角色。

傳承不是儀式，而是工程

張明輝指出，家族企業的成功傳承，不再只是等待接班人，而是必須建立長期治理工程，包括家族治理、董事會治理、法律工具、接班進程與跨代溝通。「接班不是一個人要做的事，而是整個家族一起做的工程。」

在台灣家族企業陸續走入第三、四代傳承階段時，專家提醒，接班不再只有一條路，唯有及早規劃、建立共識、專業治理，家族企業才能在下一個世代持續前行。