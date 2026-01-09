家族傳產月薪僅3萬多 媽突給200萬年終讓她嚇傻

農曆年前民眾最期待的就是領年終獎金，一名女網友表示，回到家族傳產事業工作將近一年，月薪只有3萬6000元，幾乎全部拿去繳車貸，沒想到前幾天媽媽跟她說年終會給200萬，原PO當場嚇到，直呼「好像不累了」。貼文引發討論，一票傳產二代吐心聲，雖薪水是公司員工裡最低的，但家裡提供房子、車子，還算可以；也有人直言，傳產的公司錢都是給自己家，卻要員工共體時艱。

一名女網友日前在Threads發文表示，回到家族的傳產事業工作將近一年，每天都在痛苦及煎熬中度過，一直跟媽媽抱怨想回本業上班，不過家族只剩下她一人，只好繼續做。

原PO表示，她每月薪水只有3萬6000元，幾乎全部都拿去繳車貸，沒想到媽媽前幾天說會給她200萬年終，要她自己去銀行領，原PO興奮表示，「這樣算起來我年收入破240萬，好像不累了。」

貼文曝光引發討論，有類似經歷的網友紛紛留言，「妳有3萬6不錯了，我爸一個月只給我3萬，不過有給我房子和車子」、「我認識的傳產二代都是這樣啊，薪水是全公司最低，但家裡提供3餐、名車和房子，還有額度超高的信用卡。」

不過也有網友認為，「只給妳3萬多是為了不讓其他員工說閒話」、「很多傳產都是壓榨員工，省給自己人」、「傳產的公司，錢都是給自己家」。

