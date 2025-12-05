家族內訌！南非前總統女兒遭長姊告發為俄國招兵、連自家親戚都騙

2025年11月10日，南非前總統朱瑪的女兒朱瑪－桑布德拉出席德班高等法院的庭審，她被控於2021年煽動恐怖主義及公共暴力罪名。美聯社



南非前總統朱瑪（Jacob Zuma）鬧出家族醜聞，他的女兒朱瑪－桑布德拉（Duduzile Zuma-Sambudla）遭同父異母的長姊指控，欺騙17名男子加入俄羅斯軍隊，為俄國攻打烏克蘭，據稱其中半數還是家族親戚。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這起爭議凸顯俄羅斯因徵兵短缺，日益加強對非洲地區的招兵力道，同時也反映莫斯科與非洲民族議會（ANC）退伍軍人之間的密切關係。

現年83歲的朱瑪曾是非洲民族議會主席，其前身為反抗種族隔離、爭取南非民主制度的解放運動。他於2018年因一連串貪腐醜聞下台，並在2024年遭非洲民族議會開除黨籍。

朱瑪在南非實施以法律方式強制隔離黑人與白人的「種族隔離」期間，曾赴蘇聯接受軍事訓練該制度。

朱瑪奉行出身的祖魯族部落一夫多妻傳統，與多名女子結婚，共育有超過20名婚生子女與私生子。43歲的朱瑪－桑布德拉是朱瑪與第2個妻子、莫三比克裔女子曼喬（Kate Mantsho）所生。

朱瑪－桑布德拉一直力挺俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），曾於社群媒體上公開表達對他的敬佩。

英國《衛報》報導，朱瑪－桑布德拉11月28日辭去國會議員，她原代表由祖馬領導的「民族之矛黨」（uMkhonto weSizwe Party）。

朱瑪－桑布德拉的同父異母姊姊朱瑪－姆恩庫貝（Nkosazana Zuma-Mncube），上月對她提出刑事告發，指控她招募南非男子赴俄國參軍，捲入俄烏戰爭，甚至連自家親戚都不放過。

根據多家南非媒體報導，朱瑪－姆恩庫貝是朱瑪的長女，但不清楚是朱瑪與哪一位女子所生。

這起刑事告發，發生在南非政府著手調查17名南非公民受困烏克蘭東部的頓巴斯戰區之後，政府接獲這些男子求助訊息後介入調查。

南非當局上月表示，這些男子「被高薪工作合約的幌子引誘，加入參與烏俄戰爭的傭兵部隊」。

朱瑪－姆恩庫貝指控，朱瑪－桑布德拉及另外兩名人士的行動，導致這些男子落入如今的困境。

桑布德拉目前尚未就相關指控公開回應。

依據南非法律，未經政府許可擔任外國軍人屬非法行為。

南非第二大黨民主聯盟（Democratic Alliance）在與受困男子家屬會談後，也對桑布德拉提出刑事指控。

檢方指出，朱瑪－桑布德拉另涉嫌煽惑恐怖行動及公共暴力指控，原因是她在2021年利用社群媒體煽動暴動，這場暴動在朱瑪因藐視法庭遭判刑後爆發，造成300多人死亡。朱瑪2023年獲釋。朱瑪－桑布德拉對所有指控表示皆不認罪。

國會議員兼民主聯盟國防與退伍軍人事務發言人哈廷（Chris Hattingh），向南非國家廣播公司SABC分享他的調查結果。

他表示：「我已與所有家屬聯繫，每個人描述情況完全一致。」他指出，這些男子「完全被誤導」，以「安全訓練」為名，被吸引前往俄羅斯追求所謂個人發展。

哈廷說，男子們抵達俄羅斯後，「據稱衣服與護照遭焚毀，手機被逐步沒收，最後與外界失去聯繫」。

朱瑪－桑布德拉辯稱，並未意圖招募南非人擔任俄烏戰爭的傭兵。

根據南非《每日新聞》（Daily News）取得並引用的警方宣誓書內容，桑布德拉宣稱遭一名自稱科薩（Khoza）的人誤導。對方透過WhatsApp聯繫她，自稱是旅居俄羅斯的南非公民，有一項不涉及作戰的「合法的準軍事訓練計畫」門路。

報導指出，朱瑪－桑布德拉宣稱自己曾赴俄羅斯參與該訓練一個月，期間未接觸戰鬥。之後，她推薦包括親屬在內的22人加入該計畫。據報導，其中17名南非人已身處俄軍占領的北頓內茨克地區。

報導引述朱瑪－桑布德拉的說法表示：「根據我的經驗，我相信該計畫合法且安全。但我最終也被操縱，並被用作營造合法性的假象。」她表示會全力配合當局調查。

南非警方宣布，正調查是否涉及「人口販運、非法招募、剝削或詐欺等犯罪行為」，導致這些人士最終被移至戰區。

CNN已詢問俄羅斯軍方及外交部回應。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）去年11月曾表示，俄方對涉及南非公民之情況毫無所悉，亦未收到來自南非政府的正式聯繫。她表示：「若普利托利亞提出要求，我們將依現行程序，並基於兩國既有戰略夥伴關係予以考量。」

俄羅斯當局過去曾否認施壓外籍人士加入其軍隊。但是自從2022年2月俄國入侵烏克闌以來，全球各國媒體皆曾報導外國公民被誘騙至俄國參軍，包括中國、印度及吉爾吉斯等中亞國家。

烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）表示，目前有來自36個非洲國家、超過1400名公民在烏克蘭為俄方作戰。他上月指出：「大多數人被直接投入所謂『肉搏戰』，很快就喪命。」

關於俄軍傷亡的數據資料仍相當有限，西方情報機構估計，自2022年2月俄羅斯發動入侵以來，俄方已有超過100萬人死傷，其中死亡人數超過25萬。英國國防部估計，俄軍每天約有1000名士兵傷亡。

南非近來出現的爭議與肯亞情況相似，肯亞政府正設法協助超過200名捲入俄烏衝突的國民返國。

肯亞外交部指出，招募網絡仍在該國運作。當地媒體《星報》（The Star）上週報導，一名肯亞男子赴俄不到一個月，便在烏克蘭為俄方作戰時身亡，他前往俄國原本是為了應徵駕駛工作。

分析人士指出，俄羅斯招募非洲傭兵以加強在烏克蘭的軍事行動，不僅有克里姆林宮參與，社群媒體上的招募人員也牽涉其中。這些招募人員常常誤導應徵者，使其誤解工作性質。而揭露實際工作真相的人，則會發布誘人的廣告，例如快速核發簽證、每月高達2500美元的薪水以及免費醫療等。

南非大學資深講師穆道（Paul Mudau）解釋，詐騙者負責初步聯繫與招募。他告訴CNN：「一旦被召募者抵達俄羅斯，俄國當局會拘留他們，強迫簽署俄文契約，並在僅接受最低程度的訓練後就被派往前線。」

