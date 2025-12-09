家族公司股東寶座送二婚妻 老董生前贈與判無效

〔記者王捷／台南報導〕高等法院台南分院審一件家族企業產案，認定已故廖姓董事生前把名下3家家族公司出資全數移轉給莊姓再婚配偶，未經其他股東同意、不符合公司章程，法官確認贈與未經過其他股東同意無效，駁回莊婦上訴。

廖董的兒子主張，3家有限公司由外祖父與母親出資設立，屬家族事業，父親身兼3家公司唯一董事，也是他與3名手足的父親，莊則為再婚配偶，原本出資分散在父親與4名子女名下。

廖男兒子指出，父親在2022年因病住院，同年12月13日卻簽署贈與契約，將名下3家公司全部出資贈與莊婦，並即辦理讓與登記；2023年2月，公司依新股東名冊發放現金股利，資金流向莊與廖的帳戶，壓縮其他繼承人與股東可分得的財產，因此提起確認贈與與讓與無效之訴。

莊婦一方則辯稱，廖男在2022年6月28日預立代筆遺囑，明載3家公司出資由莊婦單獨繼承，即使贈與與讓與被判無效，股權仍會透過遺囑歸於她，並提出醫院診斷證明，稱他當時意識清楚。

合議庭指出，廖男的兒子身兼股東與繼承人，加上代筆遺囑效力另案爭訟，這次的確認訴訟可以實際解決當事人現在遇到的權利不安問題。

依公司法與章程，高分院認為董事或股東移轉出資，須取得其他股東過半數或全體同意，本案其他黃姓股東並未同意廖出資給莊，因此認定該次贈與違反公司法第111條與章程規定，屬無效行為，駁回上訴，維持一審結果。

