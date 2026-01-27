家族公司遭爆長年承攬縣內工程60億 宜蘭縣議長：可受審視

宜蘭縣議長張勝德被爆家族營造公司長年承包縣內公共工程，多項辦理追加。他今天回應，都依採購法規定，可以接受審視，不應該捕風捉影。本報資料照片

正爭取國民黨下屆縣長提名的宜蘭縣議長張勝德今天遭爆家族營造及建設公司長年承包縣內公共工程，且不斷追加預算，有利益未迴避、低價搶標問題。張今天回應，一切合乎政府採購法規定，可以接受審視，不應該捕風捉影；黨內競爭對手、立委吳宗憲認為，若能證明追加合理，不會有太大問題。

鏡周刊報導，張勝德家族的俊貿營造從2013年到2025年承包縣內公共工程近60億元，2019年起，包括宜5線、宜4線、二結聯絡道、礁溪國小地下停車場、宜蘭與羅東兩個轉運站，6項公共工程全數變更設計，追加總金額約2.48億元。

周刊質疑，張勝德的父親張建榮於2003至2014年、2019年至2022年擔任宜蘭縣議長，2022年退休交棒給張勝德，又當選議長，議會有刪減預算的權力，引發未利益迴避的質疑。

張勝德今天受訪時表示，公共工程追加預算有嚴謹程序，不是廠商說追加就能追加，一般都是因為動工後發現有些狀況不符現況才會辦理變更設計，這部分應由媒體向主辦單位查證說明。

他表示，公部門採購案不可能「用談的」，不管最有利標或最低標，家族公司都是計算成本後出價，一切都須合乎採購規定。他認為，業者都是戰戰兢兢完成公共工程，過程都可以接受審視，選舉應該回歸政見發表，他無法接受這種捕風捉影的方式，會傷害為地方努力的廠商。

張勝德與吳宗憲爭取黨內提名，預計2月底全民調。吳宗憲今天被問到此事，指出公共工程本來偶爾就有一些預算追加，不等於就是於法不合，只要業者能提供資料證明預算追加合理，不會有太大的問題。

