家族包工程惹議 宜蘭議長張勝德拚縣長提名：可受審視

宜蘭縣議長張勝德（右）。（圖／資料畫面／東森新聞）





有意爭取2026國民黨宜蘭縣長提名的宜蘭縣議長張勝德，近期被爆出家族擁有的「俊貿營造」，12年來承包縣內工程近60億元，其中6案都有發生變更設計並追加預算，金額合計達2.48億元，遭質疑沒有利益迴避。對此張勝德也回應，公司可接受外界審視，一切合乎法定程序。

宜蘭縣議會議長張勝德，有意爭取國民黨提名參選宜蘭縣長，近期卻被爆料家族擁有的「俊貿營造」，12年來承包縣內工程近60億元，其中近年承攬的礁溪國小地下停車場與羅東轉運站等6案，發生變更設計並追加預算，金額合計約2.48億元。張家因長年掌握議長職務，引發未利益迴避的質疑，民眾黨宜蘭縣長參選人也被問到看法。

廣告 廣告

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠：「每一位縣長候選人，都會被民眾相關的檢視，追加預算本來就會在採購過程當中，是一個常見的狀況，應該由提出質疑的這方，應該要提出具體的證據。」

面對質疑，張勝德也做出回應，強調所有標案，都符合政府採購程序，公司可接受外界審視，呼籲外界勿惡意攻擊，捕風捉影。

更多東森新聞報導

加速在野合進程？ 白徵召陳琬惠戰宜蘭 藍：會上盤好菜

替3大將向沈慶京討選舉經費 柯文哲收賄金流再添18筆

民眾黨反珊聲浪！陳琬惠：對「她沒扛起責任」很失望

