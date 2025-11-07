「家族性類澱粉多發性神經病變」 醫：50％遺傳機率、應儘速就醫！

【健康醫療網／記者陳靖安報導】家族性類澱粉多發性神經病變（Familial Amyloidotic Polyneuropathy,FAP），是一個罕見的體染色體顯性遺傳的疾病，國泰綜合醫院心血管中心副部主任秦志輝表示，主要是一群類澱粉原纖維(amyloid fibrils)的蛋白質失去原本正常結構和功能，異常堆疊並沉積於組織及器官，進而破壞其功能。

家族性類澱粉多發性神經病變 症狀多會侵犯心臟致死率高

國泰綜合醫院心血管中心醫師張嘉修解釋，受影響器官與系統包含：周邊神經、自主神經、心臟、腎臟、眼睛，及腸胃道等等，尤其心臟的侵犯是致命的重要原因之一。

目前已知有三十多種澱粉樣蛋白與人類疾病有關，可區分為影響全身性的系統性澱粉樣變性，或僅影響單一器官的局部性澱粉樣變性，有遺傳性和後天性的區別。

造成FAP的類澱粉變異蛋白共分為四型，以第一型及第二型的甲狀腺素運載蛋白TTR最常見。症狀包含感覺神經、運動神經及自主神經，詳細說明如下：

感覺神經：腕隧道症候群是早期常見的表徵，病人會主訴感覺異常，雙腳對稱性麻木、灼熱或刺痛感，對痛覺和溫度敏感度下降，肌肉力量和肌腱反射正常。異常的感覺從遠端延伸至小腿，甚至是上肢。 運動神經：行走困難、步態不協調及無法維持平衡等。 自主神經：通常影響心血管、消化和泌尿生殖系統。心血管症狀有心律不整、姿勢性低血壓、疲勞、視力模糊或頭暈。腸胃道症狀有腹瀉便秘交替出現、噁心厭食、嘔吐，造成脫水和體重減輕。泌尿生殖系統有排尿困難、尿路感染，男性可能出現勃起障礙。 中樞神經：症狀有失智、中風、癲癇發作、蜘蛛網膜下腔出血、腦積水。 心臟：是最常見澱粉樣蛋白沉積的器官，出現心肌灌流不足、心律不整，需要放置心臟節律器或去顫器，長期下來造成心室肥大，最終導致心臟衰竭。 眼睛：約有10% 患者會有眼睛方面的問題，澱粉樣蛋白沉積使玻璃體混濁造成視力受損，青光眼、結膜血管局部性擴張、乾眼症。 腎臟：腎臟受到侵犯時，會出現水腫、蛋白尿、氮血症、腎病症候群或是腎衰竭。

診斷方式複雜多元 治療分為藥物及手術

張嘉修進一步說明，診斷方式包含以下幾種：

收集家族史。 評估臨床症狀。 神經傳導檢查。 肌電圖。 自主神經功能測試。 組織切片染色分析：包含剛果紅染色、免疫組織化學染色。 分子遺傳學檢測。

另外治療方式如下：

症狀治療:使用藥物改善疼痛、腸胃不適、性功能障礙等，手術治療青光眼、腕隧道症候群，腎衰竭可以採用透析治療，姿勢性低血壓可穿彈力襪。

肝臟移植：由於類澱粉蛋白由肝臟製造，肝臟移植可以避免澱粉樣變性繼續形成。早發型患者肝臟移植後15年的生存率高達80%，但仍須考量手術適應症，若類澱粉蛋白已沉積在心臟造成心衰竭，需同時進行心臟移植。

藥物治療：

TTR 穩定劑（TTR Stabilizers）

1.Diflunisal：一種非類固醇類止痛及抗發炎藥物（Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug, 簡稱NSAID），作用機制是預防TTR 四聚體結構解離而生成澱粉樣蛋白纖維。此藥需留意NSAID 相關副作用，如：急性腎衰竭、腎功能惡化及血小板低下。

2.Tafamidis：防止澱粉樣蛋白纖維生成堆積，可延緩周邊神經損傷及降低心血管死亡率。

基因靜默療法（Gene-Silencing Therapy）

1.Patisiran：干擾蛋白質，達到抑制基因的結果，可延緩神經病變的病程。

2.Inotersen：抑制蛋白質製造，延緩神經病變，但可能會有血小板低下及腎絲球腎炎等嚴重副作用，因此治療前需先檢測血小板數值及肝腎功能。

嚴重程度不一難以察覺 遺傳病史應積極就醫

國泰綜合醫院心臟衰竭個案管理師簡宛晴提醒，類澱粉沉積症臨床症狀範疇廣泛且嚴重程度不一，有時難以察覺，是常被延誤診斷的原因。類澱粉沉積症其患者的子女們不受性別影響，有50%的機會遺傳到此疾病，只要家族有1個人罹病，後代有50%的機率也會遺傳到，若有家人罹病，請盡速就醫，配合檢查及治療，讓疾病有較佳的預後。

資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66686

