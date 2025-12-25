家族房產糾紛！男替母出氣，怒持雙刀衝酒吧釀3人傷。（圖／TVBS）

一名34歲葉姓男子因母親與親戚間的房產糾紛，於清晨4點多酒後持雙刀闖入位於台南中西區赤崁街的酒吧尋找遠房親戚理論。事件中，葉男與其表兄弟三人皆因刀割傷而受傷流血。事發後，警方迅速到場處理，將葉男以現行犯逮捕，並依殺人未遂罪嫌進行法辦。

家族房產糾紛！男替母出氣，怒持雙刀衝酒吧釀3人傷。（圖／TVBS）

監視器畫面清楚記錄了整個事件經過，只見一名打赤膊男子手持雙刀衝進酒吧，隨後多人慌忙逃出，現場一片混亂。有目擊民眾緊急報警表示：「有報警有報警，我有報警，我沒有動他，打架打架打架，快點快點，手手手。」當救護車抵達時，現場已有四五輛警車和十多名警力在場處理，場面十分震撼。

廣告 廣告

附近鄰居對此事件感到恐懼不安，一位鄰居表示：「很恐怖，時間很長，還有人在互罵，很大聲，起來就不敢睡了，對啊，睡不著了。」這場暴力衝突嚴重影響了周邊居民的生活安寧。

台南中西區赤崁街酒吧，25號清晨4點多，發生砍人衝突。（圖／TVBS）

根據了解，整起事件發生於台南中西區，5月25日清晨4點多。揮刀傷人的葉姓男子（34歲）與被害人為遠房表兄弟關係，事件起因是葉男母親與遠方親戚之間的房產糾紛。葉男認為母親受到欺負，得知遠房親戚在赤崁街酒吧飲酒後，自己也喝了酒，隨後持雙刀前往尋找對方理論，結果引發肢體衝突。

葉姓男子為了替母親討公道，持刀砍傷自己表兄弟，警方依殺人未遂法辦。（圖／TVBS）

第二分局副分局長陳勇志表示：「是因家族內部糾紛，手持雙刀，至案發地點理論，本分局員警到場時，多名在場人已合力將葉嫌制伏。」葉男原本想為母親討回公道，卻因採取暴力手段而適得其反。這場房產糾紛不僅沒有得到解決，反而讓情況更加複雜。葉男因持刀砍傷表兄弟被警方依現行犯逮捕，目前正依殺人未遂罪名進行法辦，為自己的衝動行為付出沉重代價。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

更多 TVBS 報導

積怨近兩年！欠款糾紛難解 男持刀砍前老闆遭逮

獨家！ 張文持刀上誠品2樓 民眾逃命、7警急追捕

天赦日冬至廟會爆群毆！5萬債務糾紛 男被圍毆倒地仍遭猛踹

黑道幫討債「呼巴掌」害婦重摔命危 天道盟會長遭逮

