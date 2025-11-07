家族掏空名佳利撈上億 起訴3人

名佳利公司負責人林世強與二姊林秋君另設立「聯華鋁業」，溢價進口銅原料賺取差價，4年獲利1億818萬多元，致名佳利損失4615萬多元，台北地檢署7日依背信罪起訴林世強、林秋君、名佳利財務部主任黃美珍3人。（本報資料照片）

檢調偵辦國內第2大銅進口商名佳利金屬工業掏空案，查出名佳利公司負責人林世強與二姊林秋君另設立聯華鋁業，藉由聯華名義溢價進口銅原料賺取差價，4年獲利1億818萬多元，致名佳利損失4615萬多元，台北地檢署7日依背信罪起訴林世強、林秋君、名佳利財務部主任黃美珍3人，以3人毫無悔意，各求刑4年、3年、2年6月，並沒收不法所得。

記者昨致電詢問名佳利，公司人員低調不對此回應。檢調獲報，名佳利公司長期為林姓家族掌控經營權，名佳利的董事長為法人，沒有自然人董事，藉此避開關係人交易爭議，林世強為名佳利實際經營者，亦為聯華實際負責人，林秋君擔任聯華董事長，也是弟弟林世強的名佳利公司祕書。

起訴指出，名佳利原本自行進口銅原料，但林世強家族另設聯華鋁業，林世強掩飾聯華與名佳利關係，指示財務主管黃美珍自民國110年3月起大幅提高聯華代開信用狀比例，聯華進口銅原料後，溢價轉賣名佳利賺取差價。

林世強、林秋君明知名佳利沒有透過聯華公司代開狀的需求，卻未經董事會決議逕指示名佳利與聯華簽立長期採購合約，墊高名佳利進貨成本，自110年3月至114年4月底，讓聯華獲利1億818萬9832元，致名佳利損失4615萬2380元。

檢方偵辦期間，已向北院聲請裁准扣押聯華公司銀行帳戶存款1億9047萬112元。檢方認為，名佳利公司前為公開發行公司，因林世強、林秋君父親涉違法行為，導致公司於91年間下市，迄今仍有逾1萬名小股東，但林世強等人竟利用非公開發行公司資訊不透明，架空董事會權能，掏空獲利上億元，由於3人否認犯行，毫無悔意，因此求刑2年6月到4年。