家族掏空名佳利撈上億 起訴3人
檢調偵辦國內第2大銅進口商名佳利金屬工業掏空案，查出名佳利公司負責人林世強與二姊林秋君另設立聯華鋁業，藉由聯華名義溢價進口銅原料賺取差價，4年獲利1億818萬多元，致名佳利損失4615萬多元，台北地檢署7日依背信罪起訴林世強、林秋君、名佳利財務部主任黃美珍3人，以3人毫無悔意，各求刑4年、3年、2年6月，並沒收不法所得。
記者昨致電詢問名佳利，公司人員低調不對此回應。檢調獲報，名佳利公司長期為林姓家族掌控經營權，名佳利的董事長為法人，沒有自然人董事，藉此避開關係人交易爭議，林世強為名佳利實際經營者，亦為聯華實際負責人，林秋君擔任聯華董事長，也是弟弟林世強的名佳利公司祕書。
起訴指出，名佳利原本自行進口銅原料，但林世強家族另設聯華鋁業，林世強掩飾聯華與名佳利關係，指示財務主管黃美珍自民國110年3月起大幅提高聯華代開信用狀比例，聯華進口銅原料後，溢價轉賣名佳利賺取差價。
林世強、林秋君明知名佳利沒有透過聯華公司代開狀的需求，卻未經董事會決議逕指示名佳利與聯華簽立長期採購合約，墊高名佳利進貨成本，自110年3月至114年4月底，讓聯華獲利1億818萬9832元，致名佳利損失4615萬2380元。
檢方偵辦期間，已向北院聲請裁准扣押聯華公司銀行帳戶存款1億9047萬112元。檢方認為，名佳利公司前為公開發行公司，因林世強、林秋君父親涉違法行為，導致公司於91年間下市，迄今仍有逾1萬名小股東，但林世強等人竟利用非公開發行公司資訊不透明，架空董事會權能，掏空獲利上億元，由於3人否認犯行，毫無悔意，因此求刑2年6月到4年。
其他人也在看
涉掏空名佳利金屬公司 實際負責人林世強起訴求刑4年
名佳利金屬公司實際負責人林世強，涉夥同她的二姊林秋君、名佳利財務主管黃美珍自2021年起，明知名佳利可透過銀行授信方式開立信用狀，向國外採購銅原料，卻涉選擇以較高成本進貨方式，即透過林世強家族所設的另一家公司聯華鋁業，代開信用狀方式採購，4年讓聯華獲得價差1億818萬餘元，造成名佳利受損4615萬餘自由時報 ・ 1 天前
設公司賺價差4年撈逾億！ 全國第二大銅料商董座被訴求刑4年
全國第二大銅原料供應商名佳利實際負責人林世強，成立聯華鋁業公司找胞姊林秋君當負責人，並以該公司進口銅原料，涉嫌墊高價金轉手賣給名佳利，4年不法獲利1億818萬9892元，台北地檢署調查後認2姊弟及名佳利財務主管黃美珍涉犯《刑法》背信罪，依法起訴，並對林世強求處4年以上徒刑、林秋君求處3年以上徒、黃美珍求處2年6月以上徒刑。太報 ・ 1 天前
詐騙與台式民主
詐騙集團猖獗，身為東南亞指標性金融中心的新加坡，日前在國會三讀通過對詐騙罪犯祭出鞭刑。藍委行文立法院長韓國瑜建議至新加坡取經，不料民進黨祕書長徐國勇卻說鞭刑不合人道，還批評新加坡「不是一個完全自由民主的國家」，打詐無半步卻成天耍嘴炮。中時新聞網 ・ 1 天前
名佳利金屬爆利益輸送！5年賺價差撈上億 北檢起訴前董座3人
掌控國內第二大銅進口商「名佳利金屬公司」的林姓家族涉嫌於2020年至2024年之間，利用另外設立的「聯華鋁業」進口銅原料，再用高價轉賣給名佳利公司，藉此賺取價差利潤，不法獲利高達上億元，損及名佳利公司全體股東的利益，台北地檢署今年5月28日發動搜索，約談名佳利公司前董事長林世強和胞姊聯華鋁業董事長林秋君，訊後分別以500萬元、300萬元交保。北檢今（7）日偵結，依照背信起訴林世強、林秋君，黃姓財務主管等3人。鏡報 ・ 1 天前
「病毒外來」中市府再挨轟 立冬進補搶買豬3／豬瘟揭台灣廚餘亂象 南韓制度改革打造98%回收率
台灣爆發非洲豬瘟疫情後，廚餘問題再度浮上檯面。鄰近的南韓因為「小菜文化」盛行，廚餘問題比台灣更為嚴峻。然而南韓卻透過制度改革，改善廚餘管理，回收率甚至高達98%，成為公認的世界模範生。鏡新聞 ・ 1 天前
揭補充保費改制真正目的「避免調漲一般保費」 前衛生署副署長提建言
衛福部長石崇良拋出，股利等資本利得每年累計2萬元，就要收取2.1%補充保費，引發民意反彈。多名學者指出，衛福部此一...聯合新聞網 ・ 1 天前
敘利亞重建起步難 居民克難穴居山洞
敘利亞結束內戰將屆1年，但因缺乏重建資金，民眾大多還是住在難民營、甚至將就住進山洞裡。有的洞穴沒水沒電，孩子因光線不足，視力出現問題。世界銀行預估，敘利亞結束13年多武裝衝突後的重建成本，高達21...大愛電視 ・ 1 天前
晶圓出貨量減少！世界先進10月營收月減23.5％
世界先進（5347）7日公布今年10月合併營收約為新台幣39.09億元，月減少23.5％，但較2024同月新台幣37.93億元增加約3.06％，仍優於去年同期。中時財經即時 ・ 1 天前
是選票硬？或石頭硬 被罵翻的健保補充保費下一步
[FTNN新聞網]記者陳弘志／特稿全民健保持續虧損，衛福部為籌措資金來源，近日推出「補充保費」改革新制。結果宣佈後，全台從北到南一片罵聲，短短7個小時，行...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
另設公司賺價差海撈上億！ 全國第二大銅供應商前董遭起訴
名佳利金屬工業於1978年所成立，主要提供銅合金製品鍛造的相關服務，是全國第二大的銅進口商，其生產以及開發的產品主要被運用於電腦產品、通訊產品、消費性電子產品等。名佳利本於1992年掛牌上市，但因為老董發生炒股案以後，於2003年被勒令下市。檢方在偵辦此案期間，已向...CTWANT ・ 1 天前
跨境防制洗錢 調查局與史瓦帝尼簽署金融情資交換合作協定
法務部調查局昨與史瓦帝尼王國金融情報中心（EFIC）簽署關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定，深化台史雙邊合作，提升跨境防制洗錢及打擊資恐、資武擴能力。調查局長陳白立表示，這項協定是我國與外國金融情報中心簽署的第63份合作文件，象徵台灣與友邦在執法與金融安全領域自由時報 ・ 1 天前
結合旅遊資訊與體驗 屏東勝利星村新地標「屏感覺所」啟用
屏東旅遊熱點勝利星村創意生活園區，近來啟用結合旅遊資訊與五感體驗的新地標「屏感覺所」，此處不只是旅遊服務中心，也像是一座「屏東旅行的製造所」，讓每位旅人都能從感官出發，重新發現屏東縣之美。不論是想短暫停留，或計畫展開深入南國的長途旅行，都可以先到「屏感覺所」一遊，坐在木桌邊啜飲一口帶著海風氣息的港口自由時報 ・ 20 小時前
婦慢性腹痛 竟是肝結石
記者陳金龍∕台中報導 5旬陳姓婦人因長期間歇性腹痛住院治療無改善，出院…中華日報 ・ 23 小時前
獨家／還沒出國就先被騙錢！「假簽證」網站偷走卡號、個資
獨家／還沒出國就先被騙錢！「假簽證」網站偷走卡號、個資EBC東森新聞 ・ 1 天前
Fed二把手：利率接近中性水準 應放慢降息步伐
綜合外媒報導，美國聯準會 (Fed) 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 周五 (7 日) 表示，隨著政策利率逐步接近「既不刺激也不抑制經濟」的中性區間，Fed 應採取較為緩慢的降息步伐，以避免過度放鬆貨幣政策。鉅亨網 ・ 1 天前
北市外僑學校 又爆霸凌未通報
北市外僑學校傳出校園霸凌案，有家長指出小孩從幼稚園到國小，長期遭4名同學以圍毆、吐口水方式霸凌，校方卻以「僅為學童嬉鬧」為由拒絕通報。國民黨議員柳采葳痛批，外僑學校不是法外之地，拒絕通報霸凌已不是第一次。教育局回應，10日將派員至學校了解，倘有違反相關規定，將命其限期改善，未改善者最重得減招或停招等處分。中時新聞網 ・ 1 天前
黃鐙輝入圍金馬 把和妻女相處搬進銀幕
黃鐙輝以《左撇子女孩》首次入圍今年金馬獎、角逐最佳男配角獎，他近日與入圍最佳女配角獎的葉子綺在台視《金馬62入圍系列報導》分享入圍心情，他笑言私下就跟劇中角色一樣，「我平常在家就是面對3個女生（老婆、岳母、女兒），這就是我的人生」。中時新聞網 ・ 1 天前
TPBL》湯普金斯關鍵兩罰 夢想家險勝
前役罰進致勝分的福爾摩沙夢想家洋將湯普金斯，7日再用罰球建功！夢想家浪費第3節一度領先21分優勢，讀秒階段竟被新北中信特攻追到只差3分，幸好湯普金斯最後11.6秒兩罰俱中，夢想家仍以92比87氣走特攻。中時新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文上任20天 藍增黨員2405人
國民黨主席鄭麗文上任後，黨內迎來新氣象，文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭7日宣布，黨主席選舉結束後短短20天內，國民黨已新增2405位黨員同志，有新加盟的好朋友，也有失聯的老戰友。此外，新媒體部公布首支宣傳影片，以鄭麗文全代會發言來號召更多黨員加入。中時新聞網 ・ 1 天前
共機18架次7共艦擾台 10架次越台海中線
國防部今天（11/08）上午發布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，從昨天（11/07）上午6時至今天（11/08）上午6時止，偵獲共機18架次（逾越中線進入北部、西南及東部空域10架次）及共艦7艘、公務船1艘，持續在臺海周邊活動。太報 ・ 19 小時前