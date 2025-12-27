家族接棒？連勝文弟角逐國民黨中央委員 本人發聲了

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

國民黨中央委員投票今（27）日登場，而前副主席連勝文弟弟連勝武，第一次參與中央委員選舉成為候選人，更在一大早前往投票；由於不僅連勝文曾有黨職，包含連勝武的父親、副總統連戰也曾為國民黨主席，便被外界好奇是否有家族接棒的意味。對此，連勝武也發聲了！

連勝武今日受訪坦言，今天投票自己有很多第一次，包含第一次當候選人、第一次蓋這麼長的選票，而且認為這是他第一次感受非常正向的選舉，從一開始與所有候選人不熟，但最後都成為好友，而且感情變得很好。

面對是否有找連勝文請益，連勝武先感謝連勝文帶他到處拜訪、拉票，並在過程中給他指點，另也感謝中常委等前輩幫忙，「真的很多貴人，包含我父親的朋友與長輩，私下也會告訴我一些內容，很感謝大家」。



針對這次參選中央委員是否有家族接棒的意味，連勝武則說「太嚴重了啦」，他說自己一開始參選就講過，這次純粹是這麼多年自己四處跑 ，聽了很多也認識很多朋友，同時也看了很多人後，認為這時候是一個時間能夠回來貢獻國家及黨。

「我從來沒有所謂接棒的意願」，連勝武稱，自己哥哥其實在黨內各方面都不是他可以比擬的，而連勝文的想法、對黨未來規劃都有非常深刻見解，「我上次曾經講過，相信他（連勝文）未來短暫休息後，還是有機會繼續為國民黨服務」。

