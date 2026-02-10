家族照神隱有詭／簡廷芮再爆婚變？老公賴冠儒回應了！ 親解「消失岳父社群」真相

簡廷芮（右）去年12月和老公賴冠儒（左）同框，但在家人的社群上則幾乎已沒看到老公。（翻攝自簡廷芮IG）

女星簡廷芮去年捲入粿粿、王子（邱勝翊）引爆的「粿王風波」，一度被點名與男星王品澔互動過界，當時老公賴冠儒火速跳出護妻，親自發聲止血，風波才暫告一段落。怎料，賴冠儒在岳父的社群版面中「被消失」，再度引發婚變揣測。對此，賴冠儒今（10日）回應，否認婚變傳聞。

「從岳父社群消失」是婚變前兆？ 賴冠儒親自解釋了？

根據《自由時報》報導，賴冠儒表示，賴冠儒表示，聽到新聞很訝異，「沒有婚變，都跟之前一樣好」。至於為何過往岳父愛曬女婿，現在已鮮少出現在岳父照片中？賴冠儒表示，一樣會去參加簡廷芮的家族聚會。

本刊報導，自「粿王風波」後，簡廷芮夫妻仍不時在社群平台分享育兒與家庭日常，畫面看來溫馨甜蜜。不過，熟識簡家的人士向透露，近來賴冠儒疑似悄悄從簡廷芮父親的社群版面中消失，過去常見的全家福畫面，如今多僅剩簡廷芮與家人，老公身影不再出現，細微變化引發聯想。

從「粿王風波」一路力挺護妻？ 賴冠儒當時怎麼說？

回顧事件，本刊曾報導，在粿粿與王子爆出不倫爭議的美國行中，簡廷芮與王品澔也被點名關係曖昧。當時不像范姜彥豐直接開戰，賴冠儒選擇力挺到底，發了強硬聲明表示：「我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法。」

