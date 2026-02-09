家族照神隱有詭1／簡廷芮父親PO合照「女婿大洗牌」 三姊妹合體唯獨他消失

簡家三姐妹各個都有高顏值，大姐簡婕（左）曾和許光漢傳緋聞、中為簡廷芮，右為老三簡廷倪。（翻攝自簡廷芮IG）

根據消息人士向本刊透露，簡廷芮和賴冠儒都是台中人，婚後因為簡廷芮工作的關係，夫妻倆都是台北與自己家兩地跑。等到新聞事件暫時平息後，簡爸就幾乎都在台北，幫女兒照顧小孩。

時常見到簡爸開心地分享一家三代的全家福，但團聚的合照中，都沒有女婿賴冠儒，親友顧及當事人感受，也不好意思多問，於是簡廷芮的婚姻陷入冷凍期的說法由此傳開。

簡廷芮妹妹簡廷倪（右）去年10月結婚，老公（左）成為簡爸新寵。（翻攝自簡廷倪IG）

岳父社群 只曬新女婿

不僅如此，簡家排行老三的妹妹簡廷倪與姐姐同樣擁有高顏值，以甜美外型活躍於社群平台，感情生活也很順遂。她於去年底接受男友求婚，完成結婚登記後，隨即宣布懷孕喜訊，就此簡爸頻繁曬出來的女婿，就剩老三這一位，與簡廷芮和老公賴冠儒的情況成強烈對比。

廣告 廣告

簡廷芮近日發文不斷自我打氣，認為事情不如預期。（翻攝自簡廷芮IG）

「簡爸很喜歡這個男生（簡廷倪的老公），常常發他的照片。」女婿這個角色一直都在簡家的畫面中，只是人變了。加上前述的簡家家族聚會也是，其他姐妹簡婕和簡廷倪與另一半都黏踢踢的狀態，相較於簡廷芮與賴冠儒形成冷熱對比。

更多鏡週刊報導

家族照神隱有詭2／粿王不倫戀見光死全因她「分享欲」 閨密情秒破碎

家族照神隱有詭3／簡廷芮小開尪護妻原因曝 范姜彥豐IG轟「說謊姊妹組」引聯想

家族照神隱有詭／粿王風暴外一篇婚變恐成形？ 簡廷芮天倫照老公賴冠儒神隱