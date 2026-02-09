家族照神隱有詭2／粿王不倫戀見光死全因她「分享欲」 閨密情秒破碎

簡廷芮（右）為了宣傳王子的服飾品牌，和王品澔（左）拍攝宛如情侶的寫真照。（翻攝自簡廷芮IG）

回顧婚姻關係降溫的開端，就在范姜彥豐掀出驚天家醜後，網友發現他也同步取消追蹤簡廷芮和王品澔，這兩人被疑知情粿粿、王子邱勝翊的感情狀況。簡廷芮更被指和王品澔有不尋常，本刊報導，消息會外洩，是因為粿粿跟簡廷芮的分享欲。

這對姐妹花經常分享彼此心事，其中包括粿粿和王子、也包括簡廷芮和王品澔，兩女互相支持，成為彼此的情緒出口，但脆弱的友誼撐不過東窗事發，簡廷芮隨之切割粿粿，並且表示，「不會支持任何不當行為。」

粿粿（左起）、簡廷芮、王子去一趟美國回來，各個都爆出負面新聞，友情也因此崩毀。（翻攝自簡廷芮IG）

在美國行的合照中，清楚可見簡廷芮借了王品澔的外套來穿，甚至還一直拿著男生的外套，粿王、簡王四人站在一起，就像兩對情侶，只是女生都已婚還有小孩。

