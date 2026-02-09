家族照神隱有詭3／簡廷芮小開尪護妻原因曝 范姜彥豐IG轟「說謊姊妹組」引聯想

簡廷芮（右）去年12月和老公賴冠儒（左）同框，但在家人的社群上則幾乎已沒看到老公。（翻攝自簡廷芮IG）

對於老婆傳言不斷，賴冠儒則選擇在檯面上力挺老婆簡廷芮的清白，不只轉發簡廷芮喊無辜的聲明，另外也喊話，「希望別再有任何不實指控影響我的家庭。」

有消息指出，賴冠儒如此護妻，其實是因為他是製造業小開，還有家業要經營，且夫妻倆在結婚四週年、五週年，都接下婚戒業配，不想讓八卦影響到事業，於是選擇暫時不發作，並且兩次強烈發聲支持簡廷芮。

簡廷芮老公賴冠儒相當護妻，兩度強烈為簡廷芮澄清，守護家庭。（翻攝自crown_ru IG）

簡廷芮當時也稱，表示指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重」，認為必須保護家人們。

即使老婆被指和王品澔有瓜葛，但賴冠儒（左）支持簡廷芮（右），稱她是「最負責任的好媽媽、好妻子」。（翻攝自crown_ru IG）

不過值得關注的是，簡廷芮夫妻的前後發文後，范姜彥豐隨即在IG便利貼寫下「說謊姊妹組」，雖未指名道姓，但引發外界無盡猜想。

沒想到就在檯面上看似風平浪靜後，簡廷芮的私下家庭畫面雖然依舊溫馨，但是老公已經慢慢退場。

