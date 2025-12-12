家族經營色情產業 兒選妃女訂機票父發花名冊

cnews204251212a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

苗栗縣苗栗警分局接獲檢舉指稱，轄內有不法集團引進外籍女子，從事非法陪酒與性交易行為。苗栗警分局表示，結合縣警局外事科及移民署桃園市專勤隊等，佈線查緝數月，日前循線成功破獲以66歲江姓男子為首的家族色情集團，查獲旗下泰籍女子15人，查扣疑似不法所得逾20餘萬元、監視器主機、菸彈80餘顆及作案用手機等。訊後江嫌等3人，已依妨害風化、組織犯罪條例及就業服務法等罪嫌，移送苗栗地方檢察署偵辦，泰籍女子則由移民署收容、遣返。

廣告 廣告

警方調查，江嫌涉嫌成立娛樂傳播公司，並與子女共同經營，採用一條龍模式引進泰國籍女子。由江嫌兒子親赴泰國當地「選妃」，同時由泰籍女友利用臉書等網路社群，招募涉世未深的泰籍年輕女子，再由江嫌女兒代購機票，安排泰國女子以免簽證方式來台觀光。入境後即由江嫌指派專車，載運至家中居住。

cnews204251212a06

警方表示，江嫌平時前往苗栗市各視聽伴唱場所（KTV）等，發送名片並經營line社群，廣發花名冊，供尋芳客按圖消費。泰女從事坐檯陪酒工作，江嫌從中抽取佣金。另外也鼓吹、誘使缺錢的泰籍女子，從事性交易，從中賺取更多不法暴利，據估計江嫌集團每月不法獲利，可達近百萬元。

苗栗警分局表示，政府提供新南向國家，以免簽證入出境。我國制度立意良善，卻不容許非法集團牟利與剝削他人。也呼籲業者，切勿心存僥倖，媒介非法色情行為。警方將持續與移民署密切合作，強化跨境犯罪打擊力道，守護社會治安與台灣的國際形象。

照片來源：苗栗縣警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

煮料理鍋底燒乾冒濃煙 警闖屋關火逮8失聯移工

不耐勸說脫口想抱著現金睡覺 婦領鉅款理由狂變不信是詐

【文章轉載請註明出處】