家族聚餐報公帳 前台中地政局長遭訴

台中市政府地政局前局長吳存金（前左一）涉嫌11度利用局長特別費吃飯聚餐報公帳，台中地檢署24日依貪汙等罪嫌將她起訴。（本報資料照片）

前台中市政府地政局長吳存金，任內涉嫌11度以首長特別費核銷家族節慶團聚、私人聚餐費用，共詐取公款6萬8679元。台中地檢署24日依貪汙等罪起訴吳女。

起訴指出，吳存金自民國107年12月25日至114年2月28日擔任台中市地政局長，明知首長特別費僅能用於因公所需招待、饋贈，卻利用每月可核銷的3萬9700元費，長期將私人餐敘包裝成公務支出。

吳在108年11月起至113年5月間與親友在泰式、港式與麻辣鍋等餐廳私人聚餐，過年期間與親友吃披薩、高級鐵板燒，都提供地政局統一編號由餐廳開立發票，再將11張發票、收據交地政局人員核銷，金額共6萬8679萬元。檢方查出，吳不實核銷特別費理由包括招待便餐、甜點與水果等，金額從1030元到1萬7600元不等，111年12月4日，吳女與子女、親友到米其林推薦的中式高檔餐廳用餐，卻在檢方訊問時辯稱是「慶祝市長盧秀燕成功連任的家族聚餐」。

檢方痛批，吳身為局處首長卻詐領特別費，戕害人民對公務員信賴。

檢方考量吳在偵查中坦承犯行、全數繳回犯罪所得，且每次詐領金額均未超過5萬元，並全盤供出犯罪事實，建請法院依法減刑，量處適當之刑。對此，吳存金表示，尚未收到起訴書，無法發表看法。