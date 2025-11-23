家族詛咒還沒完？ 甘迺迪35歲外孫女罹罕病「壽命不到1年」

美國前總統甘迺迪(左)1963年遇刺身亡，外孫女(右)也難逃詛咒。美聯社資料照片、翻攝臉書



美國前總統約翰肯尼迪（John F. Kennedy）於1963年，在德州遇刺身亡。再度傳出驚人的都市傳說，因為甘迺迪的外孫女、現年35歲的環境記者施洛斯伯格（Tatiana Schlossberg），近日自訴罹患罕見白血病，甚至醫師告知她僅剩不到1年的壽命，讓外界再度熱議甘迺迪家族詛咒，該家族成員陸續發生意外死亡，成為媒體報導焦點。

綜合外媒報導，今年35歲的環境記者、作家施洛斯伯格，她是甘迺迪次女、美國前駐日本大使卡洛琳（Caroline Kennedy）的女兒，她22日自曝被診斷出患有罕見突變型急性骨髓性白血病（AML），醫師也直言她剩不到1年壽命。

施洛斯伯格在《紐約客》刊出的親筆文章中透露，醫療團隊是在她於2024年5月生下第二名孩子後的數小時內，意外檢出癌症，「也許是因為我得到了末期診斷，我的大腦開始一遍遍播放我的人生，而這些記憶都將消失。」

施洛斯伯格說，去年生產第2個孩子時被診斷出白血球數量過多，進一步檢驗後，被發現患有名為「Inversion 3」的罕見基因突變，通常只見於年長患者。

她坦言當下完全無法接受，她更自認是周圍最健康的人之一。面對罕病，她除了接受骨髓移植、化療及多次輸血治療，今年1月更參加CAR-T細胞療法的臨床試驗，但施洛斯伯格坦言，病情仍未獲緩解。醫師也跟她說，恐怕剩不到1年壽命，她也感謝寫下，剩下的時間，希望能用「孩子們的回憶」填滿大腦。

美國媒體與網友紛紛再度開始報導甘迺迪家族詛咒（Kennedy Curse），質疑難道死神又開始抓人？美國甘迺迪家族持續發生意外死亡事件，從墜機、夭折、遇刺、心臟病猝死、滑雪撞樹、不明原因驟逝等等；最新一起是2020年，甘迺迪弟弟羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy）的孫女和曾孫，竟在划船時溺水身亡。

