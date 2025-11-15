「家族辦公室」金融業新藍海 仍面臨法規、稅務等挑戰
台灣高資產族群對「家族辦公室」（Family Office，簡稱家辦）興趣快速升溫，許多銀行已經鴨子划水開始布建相關團隊，配合亞資中心成立，推進家辦市場，在企業傳承浪潮推動下，已成為金融與家族治理新藍海。
不過相較新加坡與香港等成熟市場，台灣家辦仍處萌芽階段，制度與專業支持系統尚待健全。
目前台灣企業主設立家辦比例仍不高，但成長趨勢明確。兆豐銀行表示，台灣企業主設立家辦觀念尚在萌芽階段，有逐步上升趨勢，尤其集中在大台北與新竹地區。主因許多家族企業正進入世代交棒階段，財富傳承、家族治理與資產配置成為急迫課題。尤其上市櫃企業家族資產龐大、組織治理成熟，對制度化傳承需求更高；中小企業主則因接班與資產分配問題，逐漸成為家辦潛在客群。
兆豐銀行指出，台灣家辦以「虛擬型」與「投資公司架構」為主，而非傳統單一家族辦公室（SFO）模式。這種彈性架構雖可控制成本，但也顯示出台灣市場仍缺乏完整的法律與稅務環境支持。相較之下，新加坡透過VCC（可變資本公司）架構提供稅務優惠與法規明確性，吸引大量亞洲資金進駐；香港以資本流入優惠與家族信託制度鞏固優勢。
凱基銀行表示，近來在台灣，家辦這個議題有很多討論，然而相關專法還在路上，針對高資產客戶需求，銀行財管部門可以提供稅務資詢，也聘有台灣及美國會計師，有需求的客戶會找往來銀行提供服務，銀行也會密切留意法規變化。
銀行人士指出，台灣目前最大挑戰在於三個層面：一，法規未明確，家辦仍須套用公司法、信託法與銀行法等現行規範，缺乏專屬定位。二，稅務誘因不足，相對於新加坡、香港低稅負環境，導致部分家辦選擇境外設立。三，專業生態尚未成形，目前仍以銀行主導，外部律師、會計與家族治理顧問等專業聯盟仍待擴充。
家族治理與教育逐漸成為新趨勢。新生代成員重視ESG與影響力投資，顯示家族價值觀正從「守財」轉為「創價」。此外，境外信託、家族基金會及家族憲章等議題也成為熱門諮詢主題。專家指出，若金管會未來推動家辦專法，應建立「跨部會聯合窗口」並提供「稅制友善」設計，才能兼顧彈性與監理，降低實際設立障礙。
