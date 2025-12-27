「家族辨公室」華爾街新勢力 管理5.5兆美元財富 數年後有望超越避險基金

家族理財辦公室不再只是超級巨富專屬的權力，如今擁有數千萬美元的家族也搭上這股風潮，成為華爾街一股新興投資勢力，從人工智慧（AI）到辦公室租賃業都受影響。

Deloitte在2024年9月的數據顯示，家族辦公室管理總值約5.5兆美元財富，比五年前躍增67%，預估2025年可望增至6.9兆美元，到2030年突破9兆美元。Deloitte預期，數年後，家族辦公室的資產管理規模可望超過避險基金公司。

專攻家族辦公室市場的Nelson Mullins合夥人約丹說：「不只是成長，而且是爆炸性成長。我真的認為，家族辦公室這行業會成為下一個私募股權業。」

家族辦公室規模最大的已為貝佐斯、戴爾、蓋茲等超級富豪管理數十億美元財產。如今，擁有數億或數千萬美元的家族也紛紛成立這種理財辦公室，或轉向多戶家族辦公室（MFO）。Deloitte估計，全球單戶家族辦公室總數已超過8,000家，比2019年的6,130家成長約三成。

這些富人如何部署銀彈，對美國各行各業、全球慈善事業和廣大的經濟，發揮舉足輕重的影響力。無論是AI和資料中心，還是牙科和醫美診所，都可能受影響。

大型家族辦公室財力雄厚，所以談併購交易時，有時甚至能與大型機構投資人競爭，例如阿波羅全球管理公司和黑石集團。上市公司合併交易也可見到他們的身影。核融合公司TAE Technologies本月與川普媒體60億美元的合併交易，金主就包括已故Pequot資本公司創辦人山伯格和創投家費雪的家族辦公室。

有別於公共退休金基金或避險基金必須定期向投資人報告，家族辦公室負責人可全權作主，砸下巨資並集中押注。正因他們願意長期做多特定個股或類股，愈來愈多眾多企業尋求向家族辦公室募資。

