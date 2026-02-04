「家族鬥爭」還是「違法代刀」？高雄博田醫院遭重罰停業一個月

高雄知名的博田醫院爆發醫材廠商違法進入手術室代為執刀事件，涉案者竟是院長謝榮豪本人。衛生局調查後認定醫院管理及醫師監督均有嚴重缺失，已對博田國際醫院與謝榮豪院長各裁處新台幣50萬元，合計100萬元，並暫停謝姓醫師手術排程一個月。

高雄知名的博田醫院爆發醫材廠商違法進入手術室代為執刀事件，涉案者竟是院長謝榮豪本人。 （圖／翻攝自博田醫院官網）

回顧整起案件，事情發生在2023年10月5日，一名80多歲女性在博田醫院進行腰椎間盤手術，手術時間長達近五小時。根據流出的影片顯示，手術室內除了開刀助手醫師、刷手護理師、麻醉護理師及主刀醫師謝榮豪外，竟有一名無照的醫材廠商業務人員，在手術台無菌區執行手術相關行為。更令人震驚的是，身為主刀醫師的謝榮豪竟坐在一旁把玩醫療衛材，此舉遭到外界批評是不把病患生命安全當一回事。

廣告 廣告

無獨有偶，台中榮總日前也曾爆出3名神經外科名醫找醫材廠商協助手術的事件，引發社會譁然，3名醫師一度遭重懲禁止執行手術，直到近期調查完成才解除禁令。未料高雄博田醫院竟也發生類似事件，且當事人正是醫院最高主管。

面對質疑，謝榮豪本人極力辯解，聲稱所有手術中最關鍵、複雜的步驟都是由自己親自完成，絕對沒有代刀行為。他表示，只是在手術進行到一個段落，打釘程序結束後，才交由專科護理師指揮廠商協助擺放螺帽與橫槓，最後仍由他上台確認鎖緊並完成縫合，因此沒有違法。謝榮豪更指控這是家族鬥爭所致，並反控錄影者侵害病人隱私。

然而，衛生局經初步調查後，謝姓醫師自承自民國109年起，即允許醫療器材商人員於手術室內進行量測連結橫桿、混合骨水泥等行為。衛生局認定這些行為已明顯違反醫療規範，不僅對博田國際醫院與謝榮豪院長各處以50萬元罰鍰，還暫停謝姓醫師手術排程一個月，並將案件移送醫師懲戒委員會審議。針對涉嫌實際執行醫療行為的廠商人員，衛生局也已移送司法機關偵辦。

延伸閱讀

影/反送中港人北市拳館遭潑漆 嫌犯快閃犯案搭機潛逃

從大哥到影視大亨！「乾女兒」賈靜雯悼念吳敦：一切太突然

台南、苗栗接連發生隨機砍人案 警政署：強化勤務嚴防模仿效應