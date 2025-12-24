家族11次聚餐全報公帳！ 前台中地政局長「涉貪6.8萬」丟官被訴

前台中市地政局長吳存金為市長盧秀燕愛將，2024年率領地政局獲頒「廉能政府」透明獎3項。資料照。翻攝自台中市地政局FB



台中市政府地政局前局長吳存金，在任職期間涉嫌將11次家族聚餐的支出，以不實核銷方式詐領首長特別費6萬8679元，台中地檢署調查後認為吳存金涉犯《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物、刑法偽造文書等罪依法起訴。

吳存金為台中市政府資深公務員，在市府服務超過40年，對市政熟稔，同時也是盧秀燕政大地政系的學姐。吳存金原為地政局副局長，6年前盧秀燕上任後，拔擢她為局長，卻也成為盧市府任內，首位疑不當使用特支費，涉貪污治罪條例請辭獲准的局處首長。

台中地檢署查出，吳存金自2018年12月25日至2025年2月28日止，擔任台中市政府地政局局長，明知報支首長特別費用途限於因公所需的招待饋贈等費用，卻利用擔任局長得按月檢具原始憑證支領首長特別費3萬9700元的職務上機會，將家庭聚餐的11次消費進行核銷，以此詐領首長特別費共計6

萬8679元。

檢察官調查後認為吳存金涉犯《貪污治罪條例》第5條第1項第2款之利用職務上機會詐取財物、《刑法》第216條、214條之行使使公務員登載不實公文書等罪嫌,依法起訴。

檢方認為，身為地政局局長的吳存金，理應遵守法紀並廉潔自持，但其卻以違法手段詐領特別費，用於私人用途，不僅嚴重損害公務員形象，更對社會造成負面觀感。

不過，檢方亦考量吳存金在偵查過程中坦承犯行，並繳回犯罪所得6萬8679元，其詐領金額均在5萬元以下，非屬重大財物損失。鑑於其已認錯悔改，並全盤供述犯罪事實，檢方認為其再犯可能性低，建議法院依《貪污治罪條例》第8條第2項前段及第12條第1項規定酌情減輕刑責，並判處適當刑罰。

