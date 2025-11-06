家暴男揮刀與警對峙 勇警趁機飛撲成功壓制

家暴男子不願配合警方，還試圖談判。（圖／社會事新聞影音）





家暴男拿刀跟警方對峙，一名男子與同居女友發生衝突，警方上門時，他持刀朝員警揮舞，還囂張地要求報上員警編號。男子揮刀不斷嗆聲，要跟員警談判，態度囂張，警方趁他將長刀插在門上，一個轉身，從他背後飛撲，成功壓制，將男子依妨害公務送辦，也通報家暴。

洪姓男子vs.員警：「裡面直播中，你們兩個編號，（你怎麼了？）編號，（先把東西放下去），編號，（先把東西放著），編號。」

男子持刀揮舞，對著員警咆哮，還不斷的要求兩人報上，員警編號。

洪姓男子vs.員警：「你要做什麼，你敢走進來你試試看，（我沒有走進去），那你後退三步，我說後退三步，我說後退三步，（你拿著武器是不是？）我說後退三步，開槍，（我不會開槍），後退三步，（我不會開槍）。」

員警之所以找上門，是這名男子與同居女友發生衝突，擔心家暴發生憾事，員警獲報趕到，他始終不願配合調查，雙方對峙中。

洪姓男子vs.員警：「我說後退三步，好好處理後退三步，（就你你可以），後退三步，（好我先後退，我跟你談判），我不用談判。」

男子情緒失控不斷咆哮，一下坐著，一下又站起來，手上拿著一把彎彎的長刀，可能喊累了，他站起來將刀子插在門上，一個轉身，門外的員警飛撲上來，成功將男子壓制。

前鎮分局偵查隊副隊長林鈺燕：「因員警多次制止未果，為保護他人生命身體安全，警方立即使用強制力，將洪男壓制在地，以現行犯逮捕。」

兩名員警在制服男子的過程中，臉部手都分別有擦挫傷，而這名男最後被依，妨害公務恐嚇罪移送法辦，也被依家暴防治法逕行通報。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

