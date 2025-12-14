家暴男被檢舉私藏槍械 控女友與警員設局陷害被打臉

鍾男對同居女友家暴後，忘了帶走私藏槍彈被舉發，並被高雄高分院判刑。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市鍾姓男子因家暴，搬離同居女友住處3個月後，女友整理衣櫃赫然發現槍彈，於是跟熟識警員報案，反被誣指設局陷害，高雄高分院調查警用密錄器內容雖覆蓋，但仍依違反槍砲條例罪嫌，判處鍾男徒刑6年，併科罰金12萬元。

判決書指出，2023年11月11日，被告鍾男因對葉女家暴，搬離鳳山區住處。隔年2月26日，葉女整理房間，發現裝有改造手槍和48顆各式子彈等物袋子，向林園分局報案循線查獲移送法辦。

高雄地院依違反槍砲刀械管制條例罪嫌，判處鍾有期徒刑6年，併科罰金12萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。

鍾男不服上訴指出，葉女未就近報請轄區鳳山分局處理，卻跑去跟熟識林園分局警員報案，有違常理外，並指林員警詢筆錄之錄音、影均遺失，反控葉女等人設局誣陷、栽贓，否認犯行。

合議庭法官調查，現場查扣手套有鍾男DNA，另據葉女等人證詞，認為他所辯不足採信，判決駁回，仍可上訴。

