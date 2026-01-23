家暴男親「抓猴」無視保護令…奪枕邊人手機蒐證！妻驚醒手機相簿全掏空

記者陳弘逸／基隆報導

家暴男懷疑妻子外遇，無視保護令趁女方熟睡偷拿手機，翻拍內部內容，同時刪除相簿內約9700張照片及資料。（示意圖／PIXABAY）

基隆林姓男子曾家暴妻子小美（化名）女方聲請保護令獲准，男方得知後，因懷疑對方外遇，便趁她熟睡時，拿走手機，翻拍內部內容，同時刪除手機內相簿內約9700張照片及資料；事後挨告，林男認為以民事訴訟而蒐集證據為由，但法官認為，夫妻彼此共同家庭生活的領域內可保有隱私權範圍，但並非全無隱私可言，因此，未採信辯詞，將他依法判5個月有期徒刑，得易科罰金，沒收扣案iPhone 15 Pro。

判決指出，林男曾對妻子小美（化名）家暴，女方聲請保護令獲准，男方得知後，竟在2023年9月25日她熟睡時，拿走手機輸入密碼，翻拍內部內容，同時刪除手機內相簿內約9700張照片及LINE資料、聯絡人資料、備忘錄、語音備忘錄。

小美發現後，憤而提告林男；他坦承有收到本案暫時保護令，以及翻拍手機，不過目的是為了民事訴訟之用，且手機當時沒上鎖，否認刪除內部資料。

林男雖以民事訴訟而蒐集證據為由，懷疑小美外遇，且正在進行離婚訴訟，才取得手機蒐證，配偶在法律上屬親密連結的生活共同體，彼此共同家庭生活的領域內可保有隱私權範圍，但並非全無隱私可言；此外，刑法通姦罪已除罪化，不能因配偶一方以懷疑外遇為由而侵入、取得及刪除對方的手機內容，。

林男在法庭上自陳，碩士畢業、已婚、自陳有一未成年子女、經濟狀況普通；法官認為，林男未經同意侵害小美隱私，且違反保護令，行為造成妻子身心壓力，又未能達成和解。

因此，法院審理後，將林男依無故取得、刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處5個月有期徒刑，得易科罰金，沒收扣案iPhone 15 Pro。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

