家暴男認警方處事不公 3天5度開車衝撞+恐嚇噴髒話 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

彰化一名許姓男子今年8月間涉嫌一起家暴案件，而警方在處理後，許男不滿警方處理方式，竟心生怨懟，在3天內共5次挑戰警方公權力，不但出言辱罵警察，還惡意逼車、企圖開車衝撞員警等，警方將他逮回偵訊時，他又強辯是一時情緒時控。全案經法官審理後，依妨害公務、強制罪、恐嚇等，判處許男合併執行10個月有期徒刑。

判決指出，許男因涉犯家暴案件遭警方偵辦，但他事後不滿彰化縣警局大城分駐所處理案件時不公，便對分駐所心生不滿；今年8月23日核三延役公投當天凌晨，許男先開車到分駐所前，刻意將車輛斜插擋路，員警欲上前詢問，他竟以車輛前後倒車方式，作勢朝員警衝撞，造成現場多名名員警驚險閃避。

投票當天下午，許男與女兒前往投票所投票，因女兒使用私章蓋票被認定無效，許男因此情緒激動又干擾投票所秩序，分駐所所長獲報到場，許男竟對所長辱罵：「警車再不開走我就要把你撞壞，X你娘機掰。」

到了8月24日凌晨，許男又駕駛小貨車逆向停在分駐所前的車道上，然後來回倒車前進數次，還二度將車頭開進派出所出入口堵門挑釁，直到員警查看才快速離去。

同日上午，鄉公所在警車陪同下護送公投選票，許男竟又駕車尾隨在後，然後以併行、惡意變換車道等方式，對公務車及警車逼車，即便警車鳴笛追捕，他仍以急煞、蛇行等方式阻擋警車，完全視公權力如無物。

許男被逮後，在偵審中均坦承所有犯行，並與家暴案被害人和解，不過彰化地院法官認為，許男行為嚴重危害公眾交通安全、妨害公務執行並造成員警恐懼，藐視法治，因此就他觸犯的5個妨害公務、強制、恐嚇等罪名，合併判處應執行有期徒刑10個月，得易科罰金。

