家暴男19刀捅死女友！見她倒臥血泊求救冷漠抽菸 法院一審判決出爐

記者林盈君／台北報導

去年11月間，台北市內湖區發生驚悚命案，52歲的宿姓男子、因不滿48歲已婚的蔡姓女子提分手，雙方當街爆發爭吵，宿男一怒之下，持刀狂刺蔡女19刀，犯案後又拿刀自殘，被士林地檢署依殺人罪嫌起訴。本案一審由士林地院國民法官審理，今（19日）進入辯論終結程序，死者家屬當庭痛批宿男「毫無悔意」，下午一審結果出爐，認為宿男殺人犯行明確，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

（圖／資料照）

據了解，宿男與蔡女年輕時曾交往過，分手後蔡女另結婚生子，與宿男於2022年相遇又交往，但因頻頻發生爭執，加上宿男多次對蔡女施暴、出言恐嚇，更威脅要對蔡女家人不利，蔡女最終提出分手，但宿男不甘心，不斷持續騷擾蔡女要求復合。案發當天，宿男與蔡女於街頭談判，雙方發生言語衝突，宿男一怒之下持刀狂刺蔡女19刀。

（圖／資料照）

宿男落網後供稱，自己非常愛蔡女，並堅稱攜帶刀並非為了殺人，而是想結束自己的生命，表示因蔡女說會離婚卻沒做到，感到被「背叛」才會犯案。而檢方調查，透過監視器畫面，宿男犯案後，眼睜睜看著蔡女倒臥血泊求救，但宿男卻未施以援手，反而在一旁冷冷抽菸，行為十分冷血，因此依殺人罪起訴宿男。

法院審理期間，蔡女家屬指控，宿男曾多次騷擾，還曾埋伏巷弄毆打女方，沒想到竟當街殺蔡女，犯案後更是一句道歉都沒有，痛批宿男「毫無悔意」。案經士林地院民國法官審理，今天下午一審判決出爐，宿男被判處無期徒刑，褫奪公權終身。

