家暴科技監控修法牛步？ 衛福部換人轉保留態度 石崇良回應了

衛福部長石崇良。游騰傑攝



新北市土城7月發生家暴男違反保護令、當街殺害妻子及妻妹震驚社會。事件後衛福部承諾跨部會檢討並研議修正《家庭暴力防治法》，但立委黃國昌今（19日）在立法院社福及衛環委員會質詢時痛批，衛福部先前承諾半年內提出修法草案，卻至今仍無規畫；曾宣示要推動的「科技監控」制度也毫無下文；衛福部長石崇良對此表示，將於半年內提出「家暴法」修正草案。

黃國昌指出，土城事件後衛福部承諾精進五大作為，但不久後又發生家暴殺人案件，都顯示這些作為不堪檢驗，一再漏接被害人，而家暴通報數更從2016年不到12萬件，攀升至2024年將近18萬件，他強調，前衛福部長邱泰源曾支持引進電子監控，參考國外制度，但衛福部如今態度轉為保留，「每換一個部長要延半年，被害人要等到什麼時候」。

廣告 廣告

立法院社福及衛環委員會今排審8件《家庭暴力防治法》部分條文修正草案，均為朝野立委提出，未見行政院版本。衛福部報告則表示，倘欲達到防止加害人接近被害人之目的，尚需於被害人手機或穿戴式裝置安裝接收器，及實務上多數被害人與加害人仍同住等，皆需與司法院、法務部、警政署及各直轄市、縣市主管機關審慎研商，建議允宜再酌。

衛福部長石崇良回應科技監控，衛福部態度保留，確實需釐清執行細節，避免傷害被害人，但指出將在半年內提出《家暴法》修正草案，目前正在搜集執行細節相關建議，而也說在修法過程，將持續強化其他措施，保護被害人。

立法院社福及衛環委員會與司法及法制委員會今日聯席審查朝野提出的8項《家暴法》修正版本，多位立委主張增訂科技監控，認為保護令無法即時預警，應建立雙向電子監控系統，並採雙向制度，讓被害人知道加害人已經在接近他，可以儘速遠離或採保護措施。

更多太報報導

79歲父悶死腦麻女「照顧近50年」也建請特赦 高院打臉：法院無權

西班牙2歲男童遭狠心母「滴腐蝕液進眼睛」 7歲姊早已被弄瞎

土城家暴男當街殘殺妻、小姨 自稱「和女兒感情好」求這件事！律師質疑減刑