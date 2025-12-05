家暴緩刑期間又對幼女施暴 法官批「忝為人母」判重刑

〔記者謝武雄／桃園報導〕有2個女兒的巫姓女子(27歲)，先前就因為對大女兒家暴被判刑8個月、緩刑3年，未料緩刑期間又對年僅5個月大的二女兒施暴，致其全身是傷，經社工訪查後報警處理，由於巫女辯說二女兒傷勢是跌倒造成，否認犯行，但法官依據驗傷報告認定二女兒的傷勢是持續長時間所為，考量犯罪情狀嚴重性，不宜輕度量刑，亦不宜諭知得易科罰金，並痛批巫女所為實忝為人母，惡性非輕，判刑3年6月。

法官審酌巫女身為人母，竟對無自衛能力之二女兒施以不當對待，且犯後始終否認犯行，犯後態度惡劣，再者，被告前已因家暴傷害案件判刑，竟於緩刑期間再度對二女兒家暴，顯見巫女毫不珍惜法院緩刑判決，且再犯對二女兒所造成傷勢已非單純之瘀傷，而是腦傷及全身多處骨折，再再足徵被害人本案犯行惡意重大，故判刑3年6月。

本案為社工於前年11月21日進行訪視發現巫女的二女兒身上傷痕累累，遂通報警方處理，並將其二女兒安置，經林口長庚紀念醫院驗傷發現其二女兒有雙側臉挫傷、後腦杓頭皮血腫、頸肩部挫傷、右前胸挫傷、背臀部挫傷、四肢部挫傷、陰部挫傷等傷害；法官認為，巫女雖否認傷害二女兒，其傷勢是跌倒造成，但法官根據被害人傷勢照片、驗傷診斷書、個案評估報告表等資料，認定被害人所受傷勢並非短時間內所造成，而是持續長時間所為。

此外，巫女於2021年間就曾以膠帶綑綁成形之棍子、牌尺毆打其大女兒，並持點燃之香菸燒燙二女兒，致其眼睛下出血、雙頰瘀血、下唇擦挫傷，胸背、雙腳、雙手多處燙傷、擦挫傷等傷害，經判刑8月、緩刑3年確定。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

