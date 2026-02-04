家暴親妹遭判拘役25日！脫拉庫主唱張國璽「人設崩壞」急關FB、IG避風頭

張國璽家暴親妹遭判拘役。

唱紅〈我愛夏天〉的「脫拉庫」樂團主唱張國璽因家暴親妹遭判拘役25日，昔日陽光形象翻車。長期以「機師與搖滾歌手」雙重形象深受喜愛的他，過去常在社群媒體分享機師生活，但判決出爐後，疑因不敵網友輿論，被發現已於今日緊急關閉臉書（Facebook）及Instagram個人帳號，目前搜尋相關頁面皆顯示失效。

現年49歲的張國璽不僅是台灣獨立樂團「脫拉庫」的靈魂人物，更曾譜寫過藍心湄的經典歌曲〈你的電話〉。他在音樂事業巔峰之際毅然追夢，考取機師執照成功轉型為華航機師。長期以來，他「機長與搖滾歌手」的雙重身份在樂壇傳為佳話，專業且陽光的形象深植人心。他與五月天阿信更是出道前的熟識好友，曾多次擔任演唱會嘉賓，展現深厚情誼。

廣告 廣告

脫拉庫主唱張國璽家暴親妹遭判刑，臉書IG全面關閉。取自社群媒體

根據判決書，2025年5月23日上午10點多，張國璽在台北市士林區住處與胞妹發生激烈口角。過程中，張國璽憑藉其成年壯碩體格，伸手推擠胞妹，造成對方鼻部腫脹、流鼻血等傷害。胞妹隨後前往醫院驗傷並向警方報案，全案經由士林地檢署偵查後提起公訴。

士林地院審理時，張國璽雖坦承犯行，並表示願意承擔法律責任，但法官認為，張國璽與告訴人為手足至親，遇事應理性溝通，竟因細故就恣意對親妹動粗，實屬不該。判決書中亦揭露，張國璽目前仍任職機師，月收入高達新台幣數十萬元，具備賠償能力。然而，因被害胞妹並無和解意願，導致雙方至今未能達成賠償協議，亦未取得原諒。

★遇到暴力時的應對與求助：請立即撥打110 報案，或者撥打113保護專線 24小時諮詢求助 (全年無休)。保護自己請閃避離開現場，保護頭、臉、頸等重要部位。勇敢求助親友或社工、律師的協助，或尋求保護令。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／每到夏天我要去海邊...機師樂團主唱驚傳家暴 狂毆親妹濺血遭判刑

曾是瓊瑤劇拍攝地！陽明山知名景觀餐廳「佔國有地838坪」慘了 法院判拆屋還地

前基隆市民政處長王榆森涉貪遭羈押禁見！爽收「專屬轎車」還附司機換標案

直擊／傾盆大雨如淚水！大S離世一周年紀念像今揭幕 S媽神情哀戚抵達金寶山