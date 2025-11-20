家暴通報飆升至18萬件!黃國昌:冰山一角 有多少人在陰暗角落哭泣

民眾黨立委黃國昌19日在立法院質詢衛福部,針對家暴防治修法進度嚴厲批評,痛批衛福部「8月說半年、11月又要半年,換一個部長又要半年,這沒完沒了」,質問「被害人要等到什麼時候?」黃國昌指出,今年7月初家暴男違反保護令當街殺死妻子與妻妹,衛福部承諾跨部會檢討五大作為補破網,前任部長邱泰源當時承諾半年內提出家暴防治法修正草案,並支持引進電子監控機制。

但7月底再度發生家暴殺人案,黃國昌質詢檢驗發現「不堪檢驗」,家訪中心申請保護令沒附危險評估表、法官沒收到資料也不請機關補件、保護令超過兩個月才核發,「各機關各階段一再漏接」。黃國昌表示,家暴通報案件從2016年不到12萬件飆升至2024年接近18萬件,8年增加超過50%。 他沉痛表示:「我們到底漏接了多少人?有多少人還在陰暗角落哭泣?躍上媒體版面的恐怕只是冰山一角,對每一個被害人這個國家有無可迴避的責任!」針對電子監控機制,黃國昌舉法國案例說明,法國2019年頒布打擊家暴行動法律,施暴者佩戴防接觸手環,進入禁止範圍時被害人接收器會發出警報,至2023年已保護超過1800位潛在被害人。但衛福部對電子監控持保留態度,新任部長表示還要研議。 黃國昌怒批:「8月告訴我要半年,現在你又說從現在開始算再半年,那被害人要等到什麼時候?我不知道還有多少潛在被害人、還有多少時間可以等,我更不知道在這段等待時間當中還有多少悲劇要釀成!」他強調「在你們等待的這段時間當中,有多少人的生命安全正遭受威脅,這是所有掌握權力的人都要時時刻刻放在心裡的事」。

