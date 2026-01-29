社會中心／王毓珺 劉毓琦 新北報導

新北市蘆洲地區發生一起暗夜的驚悚家庭悲劇！昨天（28日）晚間，一名七旬男子，因為不滿前妻跟兩個女兒，曾經通報家庭暴力，讓自己要進行認知治療，爆發家庭口角，男子一氣之下，竟然持榔頭跟鋸子，追砍前妻和兩名女兒，一路從家裡追到大馬路上，造成三人全身多處撕裂傷，緊急送醫治療。

暗夜巷弄裡，傳出淒厲尖叫，三名女子連鞋子都來不及穿，就急忙往前奔跑逃命，其中一名女子不慎跌倒在地，黑衣男毫不手軟，立刻上前攻擊，場面相當火爆。

廣告 廣告

警方獲報到場，趕緊將黑衣男子包圍，只見他還想跟員警狡辯，當場被大聲喝斥。

員警不敢大意，就怕男子身上還藏有其他武器，立刻對他進行搜身，因為他涉嫌持榔頭和句子，攻擊前妻跟兩個女兒。





家庭悲劇！男持榔頭、鋸子追砍 前妻、２女兒全身多處撕裂傷

家暴! 男子持榔頭.鋸子追砍 前妻.2女兒多處撕裂傷（圖／民視新聞）





附近民眾：「從遠處然後跑過來這邊，就一直喊救命跟對不起，三個女生全身都是血，一個特別嚴重吧，然後那個男的好像一直說，什麼我是你爸。」

驚悚家庭悲劇，發生在28號晚上11點多，新北市蘆洲區長安街的巷弄裡，這名70歲的林姓男子，去年4月跟妻子離婚，但平常還是和妻女住在一起，過去常因生活瑣事爭吵，案發當天，林姓男子翻舊帳，不滿被通報家暴，要做認知治療，認為是家人害了他，一氣之下、痛下殺手，造成前妻跟兩名女兒全身多處撕裂傷。





家庭悲劇！男持榔頭、鋸子追砍 前妻、２女兒全身多處撕裂傷

家暴! 男子持榔頭.鋸子追砍 前妻.2女兒多處撕裂傷（圖／民視新聞）





民視記者王毓珺：「林姓男子當時拿著榔頭跟鋸子，從家裡一路追砍前妻跟兩個女兒，來到大馬路上，可以看到現在沿路的地面上，都還是血跡斑斑，也讓附近的住戶全都嚇壞，但是根據了解，這並不是林姓男子，第一次被通報有家暴的行徑。」

男子狠心對過去的枕邊人和親生女兒下狠手，也讓家庭裂痕擴大到無法重圓。

原文出處：家庭悲劇！男持榔頭、鋸子追砍 前妻、２女兒全身多處撕裂傷

更多民視新聞報導

血流光! 蘆洲夫婦遭逆子砍69刀 出血性休克致死

新北蘆洲7旬男違反保護令！與前妻口角情緒失控 持鋸子、榔頭攻擊

家庭悲劇! 男持榔頭.鋸子追砍 前妻.2女兒多處撕裂傷

