即時中心／張英傑報導

弄璋之喜！民眾黨台北市議員黃瀞瑩今（10）日在臉書宣布喜訊，兒子平安順利出生，小名叫做「劉一手」，貼文一出，超過上萬名網友按讚祝福，前民眾黨主席柯文哲也在貼文底下留言祝賀。





黃瀞瑩臉書貼文，只見她抱著新生兒，臉上露著微笑，還和丈夫用手比出愛心，洋溢幸福氛圍；臉書寫著「寶貝，歡迎你來到地球」世界未必完美，但有孩子所在的世界一定是美麗無比。



她也感謝院方溫暖的照顧，並說接下來這份溫暖，就由她來接手。



超過萬人按讚的網友中，柯文哲也在貼文底下留言祝賀，「恭喜！歡迎學姐的寶寶來到這個世界！新手爸媽辛苦了，祝福寶寶平安健康成長，你們未來的每一天都充滿甜蜜與喜悅。」

原文出處：快新聞／家有喜事！「學姊」黃瀞瑩生了 柯文哲也來道賀

