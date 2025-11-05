家有外籍看護工 也可申請長照喘息服務

臺北市衛生局提醒失能、失智民眾已聘有外籍看護工，可撥打1966長照專線申請長照服務

民眾聘有外籍看護工照顧失能、失智的家人，也能申請長照服務。臺北市衛生局表示，被照顧者經臺北市長期照顧管理中心照顧管理專員評估為長期照顧需要等級第2級以上者，可撥打1966長照專線申請包括「專業服務」、「喘息服務」和「短期照顧服務」，讓照顧者可以獲得休息。

臺北市衛生局長期照護科江美瑤技正表示，民眾可申請的長照服務包括「專業服務」，由專業人員到宅指導外籍看護工個別化照護技巧，提升照顧技巧。「喘息服務」與「短期照顧服務」則是讓外籍看護工休假，由本國籍照顧服務員協助照顧失能、失智的家人，也讓照顧者得以獲得休息。另外，從今年9月1日起，聘僱外籍看護工家庭可使用長照「日間照顧」及「家庭托顧」服務，讓被照顧者獲得專業照顧，同時參與社交活動，促進身心健康。

有位王女士因罹患慢性病多年，原先日常生活需家人提醒及部分協助，近期因肺炎住院，返家後因長期臥床導致背部出現壓傷。雖已聘請外籍看護工阿雅協助照顧，但阿雅對於傷口照護及翻身、拍背相關照顧技巧還不熟悉，阿雅向王女士兒子坦言：「我怕照顧不好阿姨，有什麼方法可以讓我學習？」王女士的兒子瞭解阿雅遇到困境，打電話到1966詢問長照服務內容得知有專業服務，經申請後，由照顧管理專員評估長照失能等級，並由A單位個案管理員確認服務需求，媒合專業人員到宅指導阿雅與家屬照顧技巧。阿雅表示：「專業人員教我怎麼幫阿姨翻身、換藥，我現在比較有信心及放心。」

臺北市衛生局表示，長照2.0不僅是照顧長者，更是支援照顧者的後盾。透過專業團隊的介入與指導，能有效提升照護品質，減少照顧風險，讓長者在家中安心生活，也讓照顧者更有信心與能力面對挑戰。提醒聘有外籍看護工的長照需求民眾，可撥打1966長照專線申請，使用「專業服務」及「喘息服務」外，也可申請「交通接送」、「輔具購買、租賃或居家無障礙環境改善服務」，添購助步車、輪椅等行動類輔具方便長輩外出活動。另外也有照顧床、氣墊床、移位腰帶、洗澡椅等輔具，讓照顧過程更加省力。有關臺北市長照2.0 服務相關資訊可上臺北市長期照顧資訊網查詢或申請。