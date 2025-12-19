家有幼童！ 鄰居晚上7點就嫌吵 她嘆：鋪了巧拼也沒用





住大樓的人和鄰居是一門學問。一名媽媽抱怨租屋處樓下鄰居對聲音很敏感，儘管她已鋪了巧拼地墊隔音，還是頻頻遭到抗議，前租客也遇過同樣狀況，讓她不知是否該搬走。



該名網友在論壇Dcard以「覺得對聲音敏感，真的不要住大樓」為題發文，表示自己目前租的舊大樓隔音不佳，樓下鄰居卻對聲音非常敏感，自己有個未滿3歲的孩子，她已經走廊房間鋪滿巧拼隔音，鄰居起先表示客廳與廚房沒有巧拼沒關係，她也盡量把孩子關在房間，但孩子正在活潑好動的年紀，自己開門跑去客廳跟廚房，鄰居就會抱怨「晚上7點多要在客廳看電視很吵」，並形容鄰居是「無時無刻都在抗議」。後來她也發現，前租客也遭同樣的鄰居抗議過，她甚至懷疑前租客搬走是否就是因為樓下鄰居的關係。她坦言自己為了隔音已經花了不少錢，不想再花錢買更多巧拼，但面對頻頻抗議的鄰居，她也不知如何是好，想問問其他網友的看法。

▼原PO表示自己住的大樓隔音不佳，家中又有小孩，儘管她已在房間和走廊鋪上巧拼地墊隔音，鄰居卻還是嫌吵。（示意圖／取自pixabay）

此案例吸引許多網友留言討論，有些網友認為每個人對聲音的感受度不同，遇到對聲音敏感的鄰居確實無奈：「懂你的無力感，我室友也嫌我開門很吵，我已經小力放慢開了」、「不要理他就好了，我家樓下也一個」、「沒到睡覺時間就算真的有點聲音也還好吧…你都鋪巧拼了」，也有網友建議可以考慮調整隔音方式：「可以鋪地毯，國外大樓都是利用室內鋪地毯降噪」。

▼有網友建議改鋪地毯，也許可以增強降噪效果。（示意圖／取自Pexels）

但也有網友認為，從原PO的敘述中看來有些避重就輕，質疑：「自己也知道是小朋友跑動造成的，那證明什麼，證明你已經有自知之明了，但你還是希望合理化自己的行為，找網友來溫暖你」、「你有小孩不會帶出去放電，要在家裡折磨其他住戶甚麼心態」、「我真的不知到為什麼你會有買巧拼就沒問題的心態? 為什麼不培養你小孩靜態活動？要讓他到處跑呢」、「怎不說要生小孩就不要住大樓」，認為原PO除了抱怨鄰居之外，也應該內省自己可能造成的問題。

（封面示意圖／取自pixabay）

