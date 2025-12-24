家有長輩最高領12萬！衛福部補助首波12/31截止 錯過這波虧大了
家中有長輩或失能者入住機構，每個月動輒2、3萬甚至高達6萬元的費用，對家庭經濟是一大沈重負擔。衛福部為減輕民眾壓力，推動「住宿式服務機構使用者補助方案」，114年度最高可領取12萬元，第1階段申請即將於12月31日截止。
符合資格的民眾，請務必把握最後幾天儘快提出申請。若錯過這波，雖然還有第2階段，但若未在最終期限明年3/1前完成，將不予受理，白白損失權益。
補助金額多少？最高12萬直接入袋
住宿式服務機構使用者補助方案採年度一次性定額發給，金額依「失能程度」及「入住天數」核發。若全年度實際入住累計達180天以上，補助金額如下：
中、重度失能者（長照等級4級以上或身障證明中度以上）：補助12萬元。
既有住民（未經評估或長照等級未達4級）：且延續入住者，補助6萬元。
若當年度入住累計未達180天，則採逐月檢核。只要該月份連續住滿1/2日曆天，即可按月依比例領取補助，每月1萬元或5千元，並將各月份金額加總計算。
誰有資格？去哪裡評估？
補助對象涵蓋一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構、身心障礙福利機構等住民。
資格認定標準需為「中、重度失能者」，即長照需要等級4級以上或身心障礙證明中度以上。若尚未進行評估，可撥打1966或向地方照管中心申請；若已持有身障證明中度以上者，可直接比照長照等級4級以上，免經評估直接申請。
第1階段12/31截止 這些人先申請
台南市衛生局提醒，本年度補助申請分為兩階段，申請時間點請務必留意：
第1階段（即將截止）：114年7月1日至12月31日止。
重要提醒：補助天數計算至「申請當日」，且該年度剩餘天數不再補助。若已確認入住滿180天或住民已過世，請務必在12/31前提出申請，先領先安心。
第2階段：115年1月1日至 3月1日止。
重要提醒：若目前累計入住天數尚未達180天，建議等到第2階段再申請，以確保能納入年底前的入住天數，才不會少領。
補助天數是以「申請當日（含）以前」的入住天數核算。一旦提出申請，申請日隔天起的該年度剩餘天數就不再補助，也不能累計到下個年度。因此，選擇在「滿180天」或「年底」申請最為划算。
注意！這些人不能重複領
若本年度已領取下列政府補助之一，則不予補助本方案：
身心障礙者日間/住宿式照顧費用補助。
中低收入失能老人機構公費安置費。
兒少機構公費安置且家長未付費者。
榮民之家安養/養護床公費使用者。
領有其他性質相同之補助或津貼者。
第1階段截止日就在眼前，請家屬務必檢查文件是否齊全，儘快向機構所在地縣市政府提出申請，保障自身權益。另外，若未在第1及第2階段申請，將不予受理，符合資料的民眾要特別留意。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／台南市衛生局．衛福部
